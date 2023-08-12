Она в тренде: принцесса Леонор надела ярко-розовое платье, чтобы посмотреть фильм "Барби"

Принцесса приятно провела время со своими родными. Сейчас королевская семья в небольшом отпуске.

17-летняя принцесса Леонор попала под прицел папарацци на Майорке со свой семьей. Будущая наследница испанского престола сходила на нашумевший фильм Барби.

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

Леонор решила поддержать всемирный флешмоб и надела платье ярко-розового цвета. Наряд принцессы был от бренда Sfera, а дополнила она его белой сумкой на длинном ремешке от Adolfo Domínguez и эспадрильями на танкетке от mint&rose.

Волосы Леонор просто распустила, сделала легкий макияж и красный маникюр.

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

А вот мама девушки - королева Летиция, надела простой образ в пижамном стиле, который дополнила белой сумкой и удобной обувью.

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