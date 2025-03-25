Она в вечернем платье, а он в военной форме: представлены новые портреты принцессы Мари и принца Иоахима

Их представили на официальной странице датской королевской семьи в Instagram. Известно, что они были сделаны 1 января 2025 года в Королевском дворце. На фото принцесса Мари предстала в темно-синем платье с воротником и шлейфом, поясом на талии, дополнив образ несколькими орденами и тиарой на голове.

А ее муж принц Иоахим позировал для фотографий в военной форме.

Принц Иоахим и принцесса Мари / Фото: Датская королевская семья/Instagram

"Новые официальные парадные портреты Их Королевских Высочеств принца Иоахима и принцессы Мари", - говорится в подписи под снимками.

Принц Иоахим / Фото: Датская королевская семья/Instagram

В феврале, напомним, принцессе Мари исполнилось 49 лет. Мы собрали десять интересных фактов о второй жене датского принца.

Принцесса Мари / Фото: Датская королевская семья/Instagram

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