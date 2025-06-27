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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
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Время на прочтение
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Она в желтом платье, а он в сером костюме: баварские принц и принцесса посетили светскую церемонию

Баварский принц Людвиг и принцесса Софи-Александра посетили светское мероприятие в Мюнхене.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Баварский принц Людвиг и принцесса Софи-Александра

Баварский принц Людвиг и принцесса Софи-Александра / © Getty Images

София-Александра Баварская и принц Людвиг на днях присутствовали на церемонии вручения премии «Die Brücke» — 24-й церемонии вручения премии немецкого кинематографа и Фонда Бернхарда Вики в Мюнхене в театре Кювилье.

Принцесса Софи-Александра появилась на мероприятии в желтом платье с американской проймой и тонким поясом на талии, и обула зеленые туфли на каблуках с пряжками, усыпанными камнями, а на плечи набросила серо-белый платок. В руках у нее был серый клатч прямоугольной формы. Каштановые волосы принцессы были распущены, на лице макияж, а в ушах серьги-висюльки.

Баварский принц Людвиг и принцесса Софи-Александра / © Getty Images

Баварский принц Людвиг и принцесса Софи-Александра / © Getty Images

Ее супруг был в темно-сером полосатом костюме, белой рубашке и синем галстуке в мелкий принт.

Напомним, в августе прошлого года принц и принцесса впервые стали родителями. У них родился сын — принц Рупрехт.

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Дата публикации
Количество просмотров
2146
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