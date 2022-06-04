Она великолепна: герцогиня Кембриджская в красном пальто посетила Кардиффский замок

Герцоги Кембриджские приехали на празднование платинового юбилея королевы в Уэльсе.

Герцог и герцогиня Кембриджские со старшими детьми - принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой, посетили репетицию концерта в Кардиффском замке, который посвящен 70-летию правления на троне Елизаветы II.

Кэтрин выглядела великолепно. На ней было красное пальто миди приталенного силуэта с воротником-стойкой из коллекции осень-зима 2018 бренда Eponine London. Оно отлично сидело на ее стройной фигуре.

Герцогиня и герцог Кембриджские с детьми / Фото: Getty Images

Из-под пальто выглядывало темно-синее платье длины миди.

Свой аутфит герцогиня дополнила замшевыми черными туфлями и лаконичными серьгами.

Герцогиня Кембриджская / Фото: Getty Images

Легкий макияж и аккуратный хвост с прикорневым объемом завершили образ герцогини.

На своей официальной странице в Instagram Кэтрин опубликовала видео своего визита в Кардиффский замок.

"Кардифф, было здорово присоединиться к вам в эти выходные #PlatinumJubilee! Так приятно встретить звезд и команду сегодняшнего концерта в Кардиффском замке. У нас была специальная демонстрация ударных для Джорджа и Шарлотты, мы увидели потрясающее выступление Уэльского молодежного хора добра и узнали, как будет проходить сегодняшнее шоу!", – написала герцогиня в посте.

Напомним, в этом пальто мы уже видели Кэтрин. В нем герцогиня в мае прошлого года посетила Национальную портретную галерею в Лондоне, где презентовала книгу Hold Still. Это уникальный фотопортрет британского народа во время пандемии, над проектом Кэтрин работала с осени 2020 года.

Герцогиня Кембриджская / Фото: Getty Images

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