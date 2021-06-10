Она великолепна: королева Летиция с мужем посетила новое мероприятие

Королева продемонстрировала яркий образ на рабочем мероприятии.

9 июня 2021 года король Филипп VI и королева Летиция присутствовали на открытии выставки "Берлангиано, Луис Гарсиа Берланга (1921-2021)", которая прошла в штаб-квартире Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо в Мадриде. Мероприятие проводилось в рамках празднования 100-летия со дня рождения испанского кинорежиссера и сценариста Луиса Гарсиа Берланга.

Королева Летиция / Getty Images

Для мероприятия королева Летиция выбрала шелковое платье макси от Hugo Boss в цвете фуксии, которое дополнила слингбэками от Carolina Herrera. Из украшений Ее Величество использовала любимое кольцо, подаренное дочерьми, и серьги-гвоздики. Волосы королевы были просто распущены и выпрямлены.

Королева Летиция с мужем / Getty Images

Ранее мы рассматривали наряд Летиции для выставки "Эмилия Пардо Базан", которая проводилась в Национальной библиотеке Испании. В тот день она появилась в простом миди-платье цвета слоновой кости от испанского дизайнера Педро дель Йерро, которое дополнила туфлями-лодочками в змеиный принт и клатчем.

Королева Летиция / Getty Images

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Тиары королевы Летиции (9 фото)

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