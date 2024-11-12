Она вернулась: эксперт проанализировала, что чувствовала принцесса Кейт во время недавнего появления на публике

На минувших выходных публика увидела долгожданный выход принцессы Уэльской Кейт.
Она посетила Фестиваль памяти в Королевском Альберт-холле в Лондоне, а на следующий день появилась на службе памяти у Кенотафа, чтобы почтить память погибших на войне в День памяти.
Эксперт по языку тела Джуди Джеймс проанализировала выход Кейт на службе в Лондоне.
В интервью изданию MailOnline Джеймс сказала: "Язык тела Кейт и даже ее стиль сегодня продемонстрировали возвращение к тому, что выглядело как полная королевская форма. Выражение ее лица стало мрачным, как только мы услышали бой курантов Биг-Бена, и появилась более сдержанная версия ее явно эмоционального сигнала, которую мы видели на концерте накануне вечером. Затем она, казалось, всплакнула, но здесь ее печаль отражалась в стойкости", - цитирует ее слова express.co.uk.
Проанализировала эксперт и стиль принцессы Уэльской. Она отметила, что черное пальто Catherine Walker c бархатным бантом на шее и шляпа-таблетка с вуалью от Juliette Botterill Millinery также намекают на то, что принцесса Уэльская вернулась к "королевскому" образу. Во время службы Кейт также прикрепила к своему пальто три красных мака — по слухам, в честь трех братьев ее прабабушки, которые погибли в Первой мировой войне.
Жена принца Уильяма стояла на балконе Министерства иностранных дел рядом с герцогиней Эдинбургской Софи во время церемонии, и изначально рядом с ней должна была стоять королева Камилла, но ей нездоровилось в тот день. Поэтому Софи переместили с ее первоначально запланированной позиции с герцогом и герцогиней Глостерскими на соседнем балконе, чтобы она стояла плечом к плечу с Кейт, оказывая ей поддержку. Софи отлично справилась с поставленной задачей.
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