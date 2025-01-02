Она вернулась: Меган Маркл опубликовала первое видео в своем блоге в Instagram

Меган Маркл более семи лет отсутствовать в социальной Сети Instagram и вынуждена была закрыть блог с того момента, как объявили об их с принцем Гарри помолвке.

В первый день нового 2025 года герцогиня Сассекская обрадовала поклонников, что возвращается в соцсеть. Меган сделала свою первую публикацию в Instagram за несколько лет. Она запостила видео, на котором бежит босиком по пляжу к морю, одетая в белую рубашку и белые брюки, и пишет на песке 2025. А затем бежит обратно.

В первом посте под псевдонимом @meghan герцогиня Сассекская решила поделиться личным видео, которое, было снято ее мужем, принцем Гарри на пляже недалеко от их дома в Монтесито, где семья так любит проводить время.

Отмечая свое возвращение в Instagram, Меган Маркл также обновила фотографию своего профиля, опубликовав черно-белый снимок себя, улыбающейся и одетой в элегантное белое платье с пикантным декольте.

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

Напомним, ранее в Соцсетях публиковали фото детей Меган и Гарри – принца Арчи и принцессы Лилибет, однако вокруг снимка было много шума.

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