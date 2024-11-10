Она вернулась: принцесса Уэльская присоединилась к принцу Уильяму и семье на концерте в королевском Альберт-холле

9 ноября принцесса Уэльская Кэтрин присоединилась к принцу Уильяму, королю Чарльзу и другим членам королевской семьи на Фестивале памяти в Королевском Альберт-холле в Лондоне.

Члены королевской семьи собрались вместе, чтобы поддержать ежегодное мероприятие Королевского британского легиона, посвященное службе и жертвам военнослужащих британских и стран Содружества вооруженных сил.

Принцесса Уэльская Кейт и принц Уильям на концерте памяти в королевском Альберт-холле / Фото: Associated Press

Выход принцессы Кейт стал первым официальным королевским мероприятием для супруги принца Уэльского после того, как 9 сентября она объявила, что завершила курс химиотерапии.

Принцесса была одета во все черное, как и подобает традиции. На ней было платье-пальто от Alexander McQueen (говорят, это новинка в гардеробе), образ дополняли бархатные туфли-лодочки Jimmy Choo, в руках она держала маленькую черную сумку от Chanel.

Принцесса Уэльская Кейт и принц Уильям на концерте памяти в королевском Альберт-холле / Фото: Associated Press

Из украшений Кэтрин надела жемчужные серьги-висюльки принцессы Дианы, которые носила уже много раз, а также винтажное украшение на шею – цепочку с жемчужной подвеской Monica Vinader. Также принцесса сделала выразительный вечерний макияж и красивую укладку локонами. На груди у Кейт был пришпилен красный мак – символ памяти павших британских воинов.

Принцесса Уэльская Кейт и принц Уильям на концерте памяти в королевском Альберт-холле / Фото: Associated Press

Также Кэтрин снова надела свое знаковое обручальное кольцо с сапфиром, вокруг которого ходило много домыслов после нескольких предыдущих ее появлений на публике, когда Кейт не носила украшение. Кольцо на месте, все в порядке.

Принц Уильям также прекрасно выглядел в синем костюме, белой рубашке и красно-черном полосатом галстуке.

Принцесса Уэльская Кейт и принц Уильям на концерте памяти в королевском Альберт-холле / Фото: Associated Press

Отметим, что на мероприятии отсутствовала королева Камилла, так как все еще находится на больничном.

Принцесса Уэльская Кейт и принц Уильям на концерте памяти в королевском Альберт-холле / Фото: Associated Press

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