Она вернулась в соцсети: эксперт проанализировал, что хотела сказать публике Меган Маркл в своем первом видео в Instagram

Недавно Меган Маркл вернулась в Instagram, ее аккаунт уже получил синюю галочку и набрал более миллиона подписчиков.
Эксперты проанализировали первое видео, опубликованное герцогиней Сассекской в блоге и рассказали, что хотела донести до аудитории Меган.
Как сообщает Daily Mail, королевский эксперт Ричард Фицуильямс связал возвращение Меган в социальные сети с амбициозными усилиями по продвижению бренда. Говоря о намерениях Меган в ее первом посте, он сказал:
"Намерение Меган в видео — выглядеть расслабленной, уверенной и, прежде всего, символизировать свободу, которую, по ее словам, она обрела".
Обсуждая бренд герцога и герцогини Сассекских, господин Фицуильямс добавил: "В настоящее время интерес к бренду Сассекских остается огромным".
Хотя ее аккаунт называется просто "Меган", многие заметили, что название аккаунта было незаметно изменено на "Меган, герцогиня Сассекская", а то, что Меган убрала из описание своего титула артикль "the", было расценено, как конфуз.
Напомним, что после того, как принц Гарри и его жена сложили с себя королевские полномочия в январе 2020 года, они сохранили за собой титулы герцога и герцогини Сассекских.
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