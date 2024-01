Она все еще в больнице: стало известно, кто взял на себя больше всего обязанностей принцессы Уэльской

Ранее Кенсингтонский дворец сообщил, что принцессе Уэльской сделали операцию на брюшной полости в The London Clinic.

Сейчас Кэтрин восстанавливается после операции, а на публике появится не раньше Пасхи. Ранее мы сообщали, что Фирма намерена задействовать принцессу Йоркскую Беатрис в работе на важных совещаниях по проектам Кэтрин. Но в новом отчете также говорится, что королевская особа продолжит работать во время ее выздоровления дома в коттедже Аделаида в Виндзоре.

Как пишет Hello! ссылаясь на The Sunday Times, принцесса Кейт намерена поддерживать контакты с некоторыми из своих благотворительных организаций, в частности с кампанией Shaping Us. Однако многое будет зависеть от ее самочувствия. Больницу Кейт покинет ближе к концу этой недели или в начале следующей недели, скорее всего, потратит от двух до трех месяцев на выздоровление согласно текущим медицинским рекомендациям.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Известно также, что ее муж принц Уильям отложил многие королевские мероприятия и будет выполнять свои обязанности отца и главы семейства, а именно заниматься детьми и возить их в школу и всячески заботиться о них, и о жене. Пара договорилась, что попытается сохранить, как можно более нормальный распорядок дня для их троих детей.

Принцесса Уэльская с семьей на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, почему принцессе Уэльской нужно 14 дней находиться в клинике.

Читайте также: