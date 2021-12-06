"Она все еще выгуливает корги сама": принц Уильям рассказал о здоровье 95-летней королевы Елизаветы II

Герцог Кембриджский поделился в Instagram некоторыми архивными снимками.

Пост был опубликован для продвижения кампании #TimeToWalk. Он рассказал интересный факт о том, что его 95-летняя бабушка королева Елизавета II все еще самостоятельно выгуливает корги, ведь известный факт, что движение - это жизнь.

Принц Уильям и королева Елизавета II / Associated Press

"У всей моей семьи есть страсть к прогулкам - будь то моя бабушка, которая все еще выгуливает своих корги в 95 лет; мой отец отправляется летом в длительные прогулки по Шотландии; или мои собственные дети, которые впервые появляются на нашей ежегодной прогулке в церковь рождественским утром в Сандрингеме.

В надежде вдохновить некоторых других людей стать активными и уделить немного времени собственному психическому здоровью - я хотел поделиться с вами несколькими своими историями и любимыми песнями в эпизоде ​​Time to Walk. Я расскажу, как я научился уделять приоритетное внимание собственному психическому здоровью, важный жизненный урок, который научил меня относиться к себе менее серьезно, и жизненно важный рассказ о том, как друг помог мне научиться лучше слушать. W", - написал в подписи под снимками принц Уильям.

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В эфир программа #TimeToWalk выйдет сегодня, в понедельник, на @applefitnessplus и в Apple Music 1 на @applemusic, надеемся, принц Уильям поделится позже и роликом, который, несомненно, многим будет полезно послушать.

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