Она все продумала: королева Елизавета II передает дела сыну Чарльзу

Многие обеспокоены тем, что случится с монархией после смерти королевы Елизаветы II.
Королевский историк доктор Эд Оуэнс убежден, что у королевы есть план и он уже воплощается в жизнь руками Ее Величества и ее старшего сына и наследника принца Чарльза.
В прошлом месяце принц Чарльз отпраздновал 73-летие, и он является самым старым наследником в британской истории. Несмотря на долгое ожидание, его вступление на престол может быть еще далеко, поскольку королева не намерена освобождать свое место до своей смерти. А сколько проживет монарх, одному Богу известно.
Однако в последние месяцы у 95-летней королевы Елизаветы II возникли проблемы со здоровьем после того, как она отменила многочисленные мероприятия и выступления из-за плохого самочувствия. Многие обеспокоены здоровьем королевы, возникают также вопросы о будущем монархии в конце ее правления. Многих беспокоит то, как будет выглядеть королевская семья после ухода монарха Великобритании, правившего дольше всех, пишет express.co.uk.
Королевский историк доктор Эд Оуэнс утверждает, что "переход власти" к следующему правителю уже начался и что кризиса можно будет избежать благодаря подготовительной работе, которой подвергаются члены Фирмы. Комментируя ситуацию, он сказал: "Королевская семья не попадет в кризис, когда королева умрет. Символическая передача власти Чарльзу уже началась". И действительно, именно принц Чарльз сейчас появляется на многих мероприятиях вместо своей матери Елизаветы II. Вот недавно он посещал Барбадос, который отказался от монархии и стал независимой республикой.
В следующем 2022 году королева Елизавета II отпразднует платиновый юбилей своего правления и вряд ли стоит ожидать, что королева отдаст трон своему сыну до этого момента.
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