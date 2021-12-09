Она все продумала: королева Елизавета II передает дела сыну Чарльзу

Многие обеспокоены тем, что случится с монархией после смерти королевы Елизаветы II.

Королевский историк доктор Эд Оуэнс убежден, что у королевы есть план и он уже воплощается в жизнь руками Ее Величества и ее старшего сына и наследника принца Чарльза.

В прошлом месяце принц Чарльз отпраздновал 73-летие, и он является самым старым наследником в британской истории. Несмотря на долгое ожидание, его вступление на престол может быть еще далеко, поскольку королева не намерена освобождать свое место до своей смерти. А сколько проживет монарх, одному Богу известно.

Королева Елизавета II и принц Чарльз на открытии парламента в Палате лордов в Лондоне, май 2021 / Getty Images

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Однако в последние месяцы у 95-летней королевы Елизаветы II возникли проблемы со здоровьем после того, как она отменила многочисленные мероприятия и выступления из-за плохого самочувствия. Многие обеспокоены здоровьем королевы, возникают также вопросы о будущем монархии в конце ее правления. Многих беспокоит то, как будет выглядеть королевская семья после ухода монарха Великобритании, правившего дольше всех, пишет express.co.uk.

Королевский историк доктор Эд Оуэнс утверждает, что "переход власти" к следующему правителю уже начался и что кризиса можно будет избежать благодаря подготовительной работе, которой подвергаются члены Фирмы. Комментируя ситуацию, он сказал: "Королевская семья не попадет в кризис, когда королева умрет. Символическая передача власти Чарльзу уже началась". И действительно, именно принц Чарльз сейчас появляется на многих мероприятиях вместо своей матери Елизаветы II. Вот недавно он посещал Барбадос, который отказался от монархии и стал независимой республикой.

Принц Чарльз и королева Елизавета II / Associated Press

В следующем 2022 году королева Елизавета II отпразднует платиновый юбилей своего правления и вряд ли стоит ожидать, что королева отдаст трон своему сыну до этого момента.

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