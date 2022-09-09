Она все время улыбалась: вспоминаем три последних выхода королевы Елизаветы II

Ушла эпоха. Вчера, 8 сентября, на 97-м году жизни умерла королева Великобритании Елизавета II. Она до последнего не хотела показывать на публике то, что здоровье ее ухудшается, и рутинно продолжала выполнять свою королевскую работу. Вот только выходы в свет становились все реже и реже.

Мы вспоминаем три последних появления королевы на публике. Буквально за два дня до смерти, 6 сентября, Ее Величество давала аудиенцию в шотландском замке Балморал новому премьер-министру Великобритании Лиз Трасс.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Она появилась тогда в гостиной в светлой рубашке, сером кардигане и юбке в клетку. В руках держала лаковую сумку и трость, без которой уже продолжительное время не могла передвигаться.

У Ее Величества были проблемы с мобильностью, а здоровье пошатнулось после смерти дорогого мужа - принца Филиппа - в апреле 2021 года.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Однако вопреки плохому самочувствию монарх сделала прическу, накрасила губы яркой помадой и улыбалась. Проблемы со здоровьем выдавала лишь посиневшая рука королевы.

В июле Елизавета II дважды появлялась на людях. 15 июля 2022 года королева Елизавета II посетила официальное открытие нового здания хосписа Темзы в Мейденхеде.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Тогда на Ее Величестве было светлое платье с любимым ею цветочным принтом, а к нему была пришпилена аквамариновая брошь. Жемчужное ожерелье из трех нитей и серьги дополняли неизменный аутфит королевы.

На этом снимке также заметно, что левая рука монарха синего цвета.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

А 12 июня 2022 года Елизавета II вместе с принцем Чарльзом вручила Георгиевский крест представителям Национальной службы здравоохранения в Виндзорском замке. Одета в тот день Елизавета II была в молочно-белое платье с розовыми цветами и обута в туфли на каблуках. Как всегда безупречная прическа и макияж, брошь, пришпиленная к платью, и кожаная сумка от Launer завершали образ монарха.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Ничто, кроме постоянных разговоров об ухудшающемся здоровье королевы Елизаветы II, не предвещало, что день ее кончины настанет так скоро.

Вчера весь день и вечер под проливным дождем люди несли цветы к Букингемскому дворцу, чтобы почтить память Ее Величества.

Смерть королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Смерть королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Смерть королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

А когда закончился дождь, на небе появилась красивая радуга. Словно какой-то знак свыше о том, что Елизавета наконец-то снова рядом со своим дорогим Филиппом.

Радуга возле Букингемского дворца / Фото: Associated Press

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