Она всегда выделялась: вспоминаем яркие рождественские образы королевы Елизаветы II

Покойная британская королева обожала Рождество и всегда проводила его в загородном поместье Сандрингем, в Норфолке.

Обычно праздники включали посещение службы в церкви Святой Марии Магдалины, рождественский обед и рождественская речь монарха, которую перед телевизором собиралась послушать вся семья.

Вспоминаем самые яркие образы королевы Елизаветы II с рождественских прогулок в Сандрингеме.

2019 год

В 2019 году королева надела праздничное красное двубортное пальто с украшенным воротником и подобрала шляпу в тон. На пальто у нее была пришпилена брошь королевы-матери "Рубиновый букет". К образу монарх подобрала жемчужное ожерелье из трех нитей, жемчужные серьги, перчатки и свою любимую сумку бренда Launer.

Выходы королевы Елизаветы II на Рождество в Сандрингеме / Фото: Associated Press

2018 год

В 2018 году королева Елизавета II выбрала светлое пальто с эффектной отделкой цвета фуксии, дополненное головным убором с перьям. Под пальто надела платье с цветочным узором, круглую брошь с фиолетовым камнем и бриллиантами, жемчужное колье и серьги, а в руках держала сумку Launer.

Выходы королевы Елизаветы II на Рождество в Сандрингеме / Фото: Associated Press

2017 год

Как пишет Daily Mail королева отличилась смелым пальто мандариново-оранжевого цвета и соответствующей шляпой, украшенной лилиями. Под пальто было цветочное платье, туфли Anello & Davide, сумка Launer и неизменные жемчужные украшения.

Выходы королевы Елизаветы II на Рождество в Сандрингеме / Фото: Associated Press

2015 год

В 2015 году монарх выглядела стильно в красном пальто с меховой отделкой. В этот день шел дождь, поэтому Елизавете пришлось взять с собой зонтик Fulton "Bird Cage" - бренда, имеющего королевский патент. При себе она имела свою сумку Launer и обута была в туфли Anello & Davide.

Выходы королевы Елизаветы II на Рождество в Сандрингеме / Фото: Associated Press

2014 год

Королева Елизавета II выбрала для рождественского выхода фиолетовое пальто и фиолетовое пальто с золотыми пуговицами без воротника и шляпу с двумя красными перьями. Под пальто виднелась красное платье, в руке она держала лаковую сумку Launer.

Выходы королевы Елизаветы II на Рождество в Сандрингеме / Фото: Associated Press

2012 год

В 2012 году монарх прибыла в церковь Святой Марии Магдалины в характерном бирюзовом пальто с зигзагообразной застежкой спереди и меховым воротником с бриллиантами брошью, а также в шляпе в тон.

Выходы королевы Елизаветы II на Рождество в Сандрингеме / Фото: Associated Press

2008 год

А в 2008 году публика видела королеву в твидовом пальто с красным воротником, карманами и пуговицами. На пальто была брошь в виде пальмового листа с левой стороны, а также королева носила сови любимые жемчужные украшения.

Выходы королевы Елизаветы II на Рождество в Сандрингеме / Фото: Associated Press

Читайте также: