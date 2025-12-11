"Она знает, что ей идет": дизайнер свадебного платья Меган Маркл высказалась о новом стиле герцогини Сассекской

Меган Маркл / © Getty Images

Как-то Меган публично заявила, что «редко носила цветную одежду» во время пребывания в Великобритании из-за предполагаемого королевского протокола, который вынуждал ее одеваться почти исключительно в оттенки верблюжьего, бежевого и белого цветов.

«Насколько я понимаю, нельзя надевать одежду того же цвета, что и Ее Величество, если речь идет о групповом мероприятии», — сказала она в документальном фильме Netflix «Гарри и Меган» в 2022 году. «Но и не следует надевать одежду того же цвета, что и кто-либо из других, более старших членов семьи».

Меган Маркл в Париже / © Getty Images

Однако, спустя пять лет после возвращения в Калифорнию Меган так и не вернулась к яркой одежде, от которой, по ее словам, ей когда-то приходилось отказываться, пишет Daily Mail.

Клэр Уэйт Келлер, которая разработала свадебное платье Меган и многие из ее лучших нарядов за время работы в королевской семье, высказалась о нынешних образах герцогини.

«Она значительно изменила свой стиль, превратившись в то, что вы видите сейчас — минималистичный, шикарный, вневременной и довольно монохромный гардероб», — сказала бывший креативный директор Givenchy изданию The Telegraph.

Клэр Уэйт Келлер / © Associated Press

И, действительно, будь то приготовление еды на кухне для серии «С любовью, Меган» или появление на обложке Harper’s Bazaar, Меган сегодня воплощает тренд «спокойной роскоши», в центре которого находятся приглушенные тона, а не яркие оттенки. И дизайнер говорит, что ей это нравится.

Клэр Уэйт Келлер и Меган Маркл / © Getty Images

