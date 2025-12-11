- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 133
- Время на прочтение
- 2 мин
"Она знает, что ей идет": дизайнер свадебного платья Меган Маркл высказалась о новом стиле герцогини Сассекской
Дизайнер Клэр Уэйт Келлер, которая в 2018 году сшила свадебное платье для Меган, похвалила ее монохромный гардероб и назвала образы, в которых Маркл появляется на публике весьма удачными.
Как-то Меган публично заявила, что «редко носила цветную одежду» во время пребывания в Великобритании из-за предполагаемого королевского протокола, который вынуждал ее одеваться почти исключительно в оттенки верблюжьего, бежевого и белого цветов.
«Насколько я понимаю, нельзя надевать одежду того же цвета, что и Ее Величество, если речь идет о групповом мероприятии», — сказала она в документальном фильме Netflix «Гарри и Меган» в 2022 году. «Но и не следует надевать одежду того же цвета, что и кто-либо из других, более старших членов семьи».
Однако, спустя пять лет после возвращения в Калифорнию Меган так и не вернулась к яркой одежде, от которой, по ее словам, ей когда-то приходилось отказываться, пишет Daily Mail.
Клэр Уэйт Келлер, которая разработала свадебное платье Меган и многие из ее лучших нарядов за время работы в королевской семье, высказалась о нынешних образах герцогини.
«Она значительно изменила свой стиль, превратившись в то, что вы видите сейчас — минималистичный, шикарный, вневременной и довольно монохромный гардероб», — сказала бывший креативный директор Givenchy изданию The Telegraph.
И, действительно, будь то приготовление еды на кухне для серии «С любовью, Меган» или появление на обложке Harper’s Bazaar, Меган сегодня воплощает тренд «спокойной роскоши», в центре которого находятся приглушенные тона, а не яркие оттенки. И дизайнер говорит, что ей это нравится.
Ранее, напомним, мы показывали, как Меган Маркл повторяет свои «британские образы» в Калифорнии.