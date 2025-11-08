Она знает толк в моде: Мелания Трамп поразила элегантным и красивым образом, который хочется повторить

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп посетила церемонию вручения премии Patriot Awards 2025, которая прошла в престижном концертном зале на глазах у многих зрителей. Первая леди Америки выбрала образ, который идеально сочетал в себе классическую элегантность и современный шик.

55-летняя Меления надела длинное черное платье от знаменитого бренда Carolina Herrera, выполненное в минималистичном дизайне и оно идеально подходило для такой престижной церемонии. У наряда были длинные рукава и юбка с небольшим шлейфом, а также высокий разрез, который демонстрировал ее ноги и туфли.

Декоративными деталями платья стали складки ткани на бедрах и лифе, создающие визуально интересный эффект, который добавлял уникальности простому силуэту.

Мелания дополнила свой образ черными туфлями-лодочками и осталась верна своей фирменной прическе с распущенными волосами и любимому макияжу.

Напомним, что так же платье от Carolina Herrera, но ярко-желто и с обнаженными плечами, первая леди США носила в Лондоне на ужине с королем Чарльзом III. То платеь произвело настоящий фурор и обсуждалось несколько недель в мире.