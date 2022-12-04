Она знала, что ее время на исходе: биограф королевы рассказал, как Елизавета II провела последние дни

Королева Елизавета II знала, что ее время истекает и не жалела перед смертью ни о чем. Об этом пишет в биографии монарха пишет Джайлс Брандрет.

Книга "Элизабет: интимный портрет" сейчас готовится к выходу, но автор уже рассказал некоторые интересные подробности о жизни Ее Величества.

В опубликованном Daily Mail отрывке из предстоящей книги королевского писателя Джайлса Брандрета он пишет, что покойная монарх примирилась с ее смертью, задокументировав визит преподобного доктора Иэна Гриншилдса в Балморал за выходные накануне дня, когда Елизавета скончалась.

"Правда в том, что Ее Величество всегда знала, что ее оставшееся время ограничено. Она приняла это со всей грацией, которую можно было ожидать", - пишет Брандрет. "Ее вера была для нее всем. Она сказала мне, что ни о чем не жалеет", - сказал доктор Гриншилдс, имея в виду последние выходные, которые он провел с ней в Балморале", - пишет People.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Автор книги также раскрывает подробности причины смерти монарха, утверждая, что у Ее Величества была редкая форма миеломы, рак костного мозга, что объясняет ее усталость и потерю веса, а также проблемами с подвижностью.

Однако утверждает также, что не удивительно, что официальной причиной смерти королевы Елизаветы II была указана старость. Обычно такая причина указывается, когда пациенту за 80 лет, и его врач заботился о нем в течение долгого времени и видел его постепенное ухудшение.

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Доктор Дуглас Джеймс Аллан Гласс, проработавший с королевой более 30 лет и находившийся с ней во время ее смерти, сказал, что ее смерть "была ожидаемой, и мы прекрасно понимали, что должно было произойти".

Ухудшение здоровья королевы началось осенью 2021 года. "До этого ее энергия была чуть ли не поразительной", - пишет Брандрет. "В последнее десятилетие она не только продолжала свою работу в качестве монарха, но и активно участвовала в современной жизни".

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