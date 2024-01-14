"Она знала, что уходит": личный секретарь королевы Елизаветы II описал последние минуты ее жизни

Королева Елизавета оставила на смертном одре два письма, которые только сейчас, спустя полтора года после смерти монарха, стали известны публике.

Одно из них было для ее сына Чарльза, а другое - для личного секретаря сэра Эдварда Янга.

В отрывке из книги королевского биографа Роберта Хардмана "Становление короля: король Чарльз III и современная монархия", опубликованном в Daily Mail, автор описывает, как сотрудники обнаружили два частных письма Ее Величества, которые остались после ее смерти 8 сентября 2022 года.

Королева Елизавета II и ее невестка герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

В тот день в замке Балморал высокопоставленные сотрудники, включая личного секретаря монарха сэра Эдварда Янга, планировали предстоящие дни, когда лакей принес знаменитый красный чемодан королевы, в котором ежедневно Елизавета II получала важные документы от министров Великобритании. Ключ от чемодана был только у Елизаветы и ее секретаря.

Эдвард Янг обнаружил, что королева оставила запечатанное письмо принцу Чарльзу и частное письмо ему.

"Мы, вероятно, никогда не узнаем, что в них было написано. Однако совершенно очевидно, что королева знала, что конец неминуем, и планировала это соответствующим образом. Елизавета II завершала свои последние незавершенные дела", - пишет автор книги, отрывок которого публикует издание.

Королева также оставила список кандидатов на вступление в орден "За заслуги" — ее последний королевский долг. Королева всегда относилась к этому чрезвычайно серьезно", — пишет Хардман. "Документы были переданы ей за два дня до этого, чтобы она могла просмотреть записи и отметить свой выбор. Это был последний документ, с которым работала королева Елизавета II. Даже на смертном одре ей было над чем работать. И она это сделала", - добавляет автор.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Также в книге опубликована трогательная записка личного секретаря королевы. Он описал последние минуты жизни Елизаветы II.

"Очень мирно. Во сне. Ускользнула. Пожилой возраст. Она ничего не осознавала. Без боли", - так описал этот момент сэр Эдвард Янг.

Королева Елизавета II и королева мать Елизавета Боуз-Лайон / Фото: Getty Images

Несмотря на опасения за ее здоровье, смерть покойной королевы была настолько внезапной, что Чарльзу пришлось в последнюю минуту совершить полет в Балморал на вертолете, читая по дороге свои записи операции "Лондонский мост" (план действий после смерти королевы). Персонал даже не успел подготовить машину к его встрече. Чарльз и его супруга Камилла провели час наедине с Ее Величеством перед ее смертью. Чарльз лично позвонил обоим своим сыновьям - Уильяму и Гарри, и призвал их как можно скорее поехать в Шотландию, чтобы попрощаться. В тот момент он считал, что королеве еще осталось жить дни, а не часы. Но ни Уильям, ни Гарри не успели лично проститься с бабушкой. Она знала, что ей не суждено дожить до 100 лет, как ее матери Елизавете Боуз-Лайон и тщательно подготовилась, чтобы прожить свой последний год максимально продуктивно и в окружении своей семьи.

Королева Елизавета II с внуками и правнуками / Фото: Getty Images

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