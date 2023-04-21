Она знала, что умирает: в день рождения королевы Елизаветы II вспоминаем ее последние месяцы жизни

Королева Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Она правила Великобританией долгих 70 лет и ушла из жизни, завершив свое правление громким празднованием платинового юбилея. Тогда же Елизавета в последний раз появилась на балконе Букингемского дворца. Выход был особенно трогательным для Ее Величества, так как она знала, что он будет последним.

Принц Чарльз и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Свой последний день рождения, который она отметила 21 апреля 2022 года, монарх провела в Сандрингеме в Норфолке. Она остановилась в небольшом доме на территории под названием Wood Farm Home, который очень любил ее супруг - принц Филипп. Сегодня, в день ее рождения, оглядываясь назад, мы размышляем о том, а знала ли Елизавета, что тот день рождения станет для нее последним.

Королевский биограф Джайлс Брандрет опубликовал свою книгу "Элизабет: интимный портрет" через три месяца после смерти королевы Елизаветы. В ней он подробно рассказал о последних месяцах жизни монарха, отметив ее возросшее желание "оглядываться" на прошлое.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

"Под конец своей жизни королева не возражала оглянуться назад", — написал он. "Она пересматривала катушки со старыми домашними фильмами, которые она и ее родители снимали на протяжении многих лет, и скорее всего осознавала, что это может быть ее последний раз", - пишет express.

Принцесса Елизавета II с мамой Елизаветой Боуз Лайон / Фото: Getty Images

Размышляя о своей долгой жизни, королева говорила:

"Одна из радостей долгой жизни — наблюдать за своими детьми, а затем за внуками. Мы не можем быть уверены, что их ждет впереди, но мы должны знать достаточно, чтобы направить их на правильный путь. Мы можем сделать это, если у нас хватит здравого смысла учиться на опыте тех, кто ушел до нас".

Королева училась у своего деда короля Георга V, у которого была непоколебимая "вера в будущее", а также у своих родителей, вспоминая свою мать королеву Елизавету, позже королеву-мать , и ее "заразительный вкус к жизни", и короля Георга VI.

Король Георг VI и принцесса Елизавета / Фото: Associated Press

В свои 96 лет она признала, что "годы пролетели так быстро", добавив: "Нет смысла сожалеть о прошедшем времени". Продолжив: "Я прожила достаточно долго, чтобы знать, что вещи никогда не остаются одними и теми же очень долго. Никто не может остановить историю. События меняются с поразительной скоростью".

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Елизавета говорила, что вера, семья и дружба были для нее не только константой, но и источником личного комфорта и уверенности. В июне 2022-го она отпраздновала платиновый юбилей правления, а в следующем месяце отправилась в Шотландию, в свой любимый замок Балморал, где провела последние летние месяцы своей жизни.

Корреспондент BBC Кэти Николл говорит: "Я думаю, что Балморал был единственным местом, где она действительно могла оставить свою корону у ворот и сыграть другую роль — мать, бабушку, прабабушку. Я действительно думаю, что часть ее знала, что она не вернется, я думаю, что она хотела быть в Балморале. И тот факт, что она ушла мирно, на самом деле является благословением".

Королева скончалась мирно в своей постели 8 сентября 2022 года в присутствии своей дочери принцессы Анны.

Последнее фото королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Королевский аккаунт в Twitter опубликовал фото Ее Величества сегодня в день ее рождения, сопроводив его подписью: "Сегодня мы вспоминаем невероятную жизнь и наследие Ее Величества Королевы Елизаветы II в день, когда ей исполнилось бы 97 лет".

Today we remember the incredible life and legacy of Her Majesty Queen Elizabeth II, on what would have been her 97th birthday. pic.twitter.com/yXHV0QVzUu — The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2023

Снимок был сделан на церемонии передачи ключей во дворце Холирудхаус в Эдинбурге в июне 2022 года, всего за несколько месяцев до смерти королевы.

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