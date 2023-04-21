Она знала, что умирает: в день рождения королевы Елизаветы II вспоминаем ее последние месяцы жизни

Сегодня, 21 апреля 2023 года, королеве Елизавете II могло бы исполниться 97 лет.
Королева Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Она правила Великобританией долгих 70 лет и ушла из жизни, завершив свое правление громким празднованием платинового юбилея. Тогда же Елизавета в последний раз появилась на балконе Букингемского дворца. Выход был особенно трогательным для Ее Величества, так как она знала, что он будет последним.
Свой последний день рождения, который она отметила 21 апреля 2022 года, монарх провела в Сандрингеме в Норфолке. Она остановилась в небольшом доме на территории под названием Wood Farm Home, который очень любил ее супруг - принц Филипп. Сегодня, в день ее рождения, оглядываясь назад, мы размышляем о том, а знала ли Елизавета, что тот день рождения станет для нее последним.
Королевский биограф Джайлс Брандрет опубликовал свою книгу "Элизабет: интимный портрет" через три месяца после смерти королевы Елизаветы. В ней он подробно рассказал о последних месяцах жизни монарха, отметив ее возросшее желание "оглядываться" на прошлое.
"Под конец своей жизни королева не возражала оглянуться назад", — написал он. "Она пересматривала катушки со старыми домашними фильмами, которые она и ее родители снимали на протяжении многих лет, и скорее всего осознавала, что это может быть ее последний раз", - пишет express.
Размышляя о своей долгой жизни, королева говорила:
"Одна из радостей долгой жизни — наблюдать за своими детьми, а затем за внуками. Мы не можем быть уверены, что их ждет впереди, но мы должны знать достаточно, чтобы направить их на правильный путь. Мы можем сделать это, если у нас хватит здравого смысла учиться на опыте тех, кто ушел до нас".
Королева училась у своего деда короля Георга V, у которого была непоколебимая "вера в будущее", а также у своих родителей, вспоминая свою мать королеву Елизавету, позже королеву-мать , и ее "заразительный вкус к жизни", и короля Георга VI.
В свои 96 лет она признала, что "годы пролетели так быстро", добавив: "Нет смысла сожалеть о прошедшем времени". Продолжив: "Я прожила достаточно долго, чтобы знать, что вещи никогда не остаются одними и теми же очень долго. Никто не может остановить историю. События меняются с поразительной скоростью".
Елизавета говорила, что вера, семья и дружба были для нее не только константой, но и источником личного комфорта и уверенности. В июне 2022-го она отпраздновала платиновый юбилей правления, а в следующем месяце отправилась в Шотландию, в свой любимый замок Балморал, где провела последние летние месяцы своей жизни.
Корреспондент BBC Кэти Николл говорит: "Я думаю, что Балморал был единственным местом, где она действительно могла оставить свою корону у ворот и сыграть другую роль — мать, бабушку, прабабушку. Я действительно думаю, что часть ее знала, что она не вернется, я думаю, что она хотела быть в Балморале. И тот факт, что она ушла мирно, на самом деле является благословением".
Королева скончалась мирно в своей постели 8 сентября 2022 года в присутствии своей дочери принцессы Анны.
Королевский аккаунт в Twitter опубликовал фото Ее Величества сегодня в день ее рождения, сопроводив его подписью: "Сегодня мы вспоминаем невероятную жизнь и наследие Ее Величества Королевы Елизаветы II в день, когда ей исполнилось бы 97 лет".
Today we remember the incredible life and legacy of Her Majesty Queen Elizabeth II, on what would have been her 97th birthday. pic.twitter.com/yXHV0QVzUu— The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2023
Снимок был сделан на церемонии передачи ключей во дворце Холирудхаус в Эдинбурге в июне 2022 года, всего за несколько месяцев до смерти королевы.
Читайте также: