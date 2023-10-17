Они – будущие монархи: опубликовано очень особенное королевское фото

После того как отец Кристиана – кронпринц Фредерик – сменит на датском престоле королеву Маргрете II, сам Кристиан станет первым наследником трона. Недавно во время празднования его дня рождения во дворце Кристиансборг было сделано фото, на котором Кристиан запечатлен с четырьмя будущими королевами.

Принц Кристиан по центру со своими родителями кронпринцем Фредериком и кронпринцессой Мэри / Фото: Getty Images

По его правую руку находятся будущая королева Норвегии Ингрид Александра, а рядом с ней принцесса Эстель, когда-то она станет королевой Швеции. По левую руку от принца находятся те, кто в шаге от престола – это наследница нидерландского трона – принцесса Катарина-Амалия – и бельгийского – принцесса Елизавета. Все четверо девушек одеты в вечерние платья и все, кроме юной Эстель, в тиарах.

Напомним, ранее в нашем тексте мы подробнее рассказывали вам о королевских наследниках, которым предстоит взойти на трон.

Читайте также: