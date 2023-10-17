Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Они – будущие монархи: опубликовано очень особенное королевское фото

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
932
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Они – будущие монархи: опубликовано очень особенное королевское фото

Принцессы Эстель, Ингрид Александра, принц Кристиан, принцессы Катарина-Амалия и Елизавета / Фото: Датская королевская семья/Instagram

Кадр был сделан во время празднования 18-летия датского наследника – принца Кристиана.

После того как отец Кристиана – кронпринц Фредерик – сменит на датском престоле королеву Маргрете II, сам Кристиан станет первым наследником трона. Недавно во время празднования его дня рождения во дворце Кристиансборг было сделано фото, на котором Кристиан запечатлен с четырьмя будущими королевами.

Принц Кристиан по центру со своими родителями кронпринцем Фредериком и кронпринцессой Мэри / © Getty Images
Принц Кристиан по центру со своими родителями кронпринцем Фредериком и кронпринцессой Мэри / Фото: Getty Images

По его правую руку находятся будущая королева Норвегии Ингрид Александра, а рядом с ней принцесса Эстель, когда-то она станет королевой Швеции. По левую руку от принца находятся те, кто в шаге от престола – это наследница нидерландского трона – принцесса Катарина-Амалия – и бельгийского – принцесса Елизавета. Все четверо девушек одеты в вечерние платья и все, кроме юной Эстель, в тиарах.

Напомним, ранее в нашем тексте мы подробнее рассказывали вам о королевских наследниках, которым предстоит взойти на трон.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
932
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация