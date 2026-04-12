Они были очень близки: как принц Гарри называл принцессу Кейт в начале их знакомства

Принцесса Кейт и принц Гарри / © Associated Press

Герцог Сассекский описал их первую встречу в своих мемуарах «Запасной», вышедших в 2023 году.

Хотя продолжающийся конфликт между принцем Гарри и принцем Уильямом, несомненно, охладил отношения между младшим братом и его невесткой Кейт Миддлтон, большинство поклонников королевской семьи помнят времена, когда эта троица была необычайно близка.

Принц Гарри, принц Уильям и Кейт Миддлтон, 2007 год / © Associated Press

Действительно, не так давно Гарри называл принцессу Уэльскую «старшей сестрой, которой у него никогда не было». А король Чарльз называет Кейт своей «дочерью, которой у него никогда не было».

Они познакомились еще в начале 2000-х, когда Уильям и Кейт были влюблены друг в друга и учились в Сент-Эндрюсском университете. Позже Гарри вспоминал момент знакомства с будущей женой своего брата в своих мемуарах, отмечая, что она ему «понравилась» и что ее можно описать тремя простыми словами: беззаботная, милая и добрая, посылается на книгу принца журнал instyle.

Принц Гарри также писал о том, как ему нравилось смешить Кейт и как он находил общий язык с ее «скрываемой от посторонних глаз глупой стороной». А когда Уильям и Кейт поженились 29 апреля 2011 года, герцог Сассекский, как сообщается, был рад, что она навсегда будет рядом с Уильямом и что она хорошо подходит его старшему брату.

Жаль, что в 2017 году отношения между братьями стали портиться после того, как принц Гарри привел в семью свою будущую жену Меган Маркл. Сейчас братья и их семьи вовсе не общаются.