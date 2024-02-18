"Они были очень милыми": шеф-повар канадского ресторана показал фото с визита Меган и Гарри

Меган и Гарри во время своего короткого пребывания в Канаде еще раз посетили ресторан, а его шеф-повар Викрам Видж поделился впечатлениями от встречи с парой.

Меган и Гарри были "чрезвычайно дружелюбны" во время "веселого" двойного свидания с Майклом Бубле и его женой Луисаной Лопилато , по словам шеф-повара Викрама Виджа из Vij’s в Ванкувере, пишет People.

В интервью журналу ресторатор рассказал, что провел с герцогом и герцогиней некоторое время в его ресторане.

"Они были очень дружелюбны и милы. Они пришли и поговорили с кухонным персоналом, очень уважительно разрешили мне выбирать еду как шеф-повару. Я сказал, что собираюсь что-нибудь приготовить для них. Я спросил их, нет ли у нее каких-либо аллергий или чего-то, чего бы им не хотелось. И Меган ответила: "Я люблю острую пищу", - рассказывает шеф.

Меган приехала на ужин в тренче цвета слоновой кости от Sentaler, она была в черном свитере с высокой горловиной и в руках держала кожаный клатч Givenchy.

Он также подробно рассказал, что гости наслаждалась "тремя или четырьмя закусками", которые он приготовил "из местных продуктов… очевидно, с некоторыми индийскими специями".

В своем Instagram шеф опубликовал фото с Сассекскими, написав:

"Какой волшебный вечер! Вчера вечером получили невероятное удовольствие от встречи с принцем Гарри и Меган Маркл! Такие искренние и простые люди. Чувствую благодарность за такие незабываемые моменты!".

Меган Маркл и Луисана Лопилато / Фото: Getty Images

Он также поделился снимком и с другими своими гостями Майклом Бубле и его женой Луисаной Лопилато (известной благодаря сериалу "Мятежный дух"). Вместе четверка посетила и тренировочный лагерь "Игр непокоренных".

Во время ужина шеф-повар отмечает, что герцог и герцогиня разделяют большую привязанность. "Они были чрезвычайно нежны друг к другу. Меган всегда держала левую руку на спине… и всегда очень вежливо говорила: "Мой муж", или "О, он любит это блюдо", или "Он любит это карри или этот стиль".

А в конце вечера, когда, когда гости уже уходили, Меган заметила, что кухонный персонал наблюдает за ней, и спросила, может ли она пойти и поблагодарить их.

"Моя кухня состоит исключительно из женщин. Это все мои тетушки, мои сестры и люди, которые работали со мной более 30 лет, поэтому они были взволнованы", - говорит шеф. Пара зашла на кухню и поблагодарила персонал. "Ужин был восхитительно скромным мероприятием", - добавляет повар.

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