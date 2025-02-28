Они были подругами: принцесса Евгения опубликовала трогательный пост в память о Мишель Трахтенберг

Принцесса Евгения поделилась дань уважения актрисе на своей личной странице в Instagram 27 февраля, опубликовав совместное фото и написав:

"Прощай, особенная подруга. Тебя так любят и по тебе так скучают. Спасибо за столько воспоминаний о смехе и веселье. Ты была такой внимательной, щедрой и такой забавной. Больше всего мне нравилось слушать, как ты заказывал еду, всегда с точностью, так что ты получал именно то, что мы все хотели. Я думаю о тебе там, наверху, о твоем духе, который был таким светлым, и о твоей радости, которую ты приносила столь многим".

Принцесса Евгения и Мишель Трахтенберг / Фото: Instagram принцессы Евгении

Мишель Трахтенберг умерла 26 февраля в возрасте 39 лет, она была найдена мертвой в своей квартире в Мидтауне рано утром. Незадолго до смерти Мишель Трахтенберг перенесла операцию с трансплантации печени, из-за которой, вероятно, у нее возникли осложнения. Предполагается, что это и послужило причиной смерти.

В своем Instagram Трахтенберг опубликовала несколько фотографий с принцессой Евгенией и назвала королевскую особу "одной из самых дорогих, добрых и настоящих подруг, которые у нее когда-либо были в жизни". Они подружились, когда принцесса Евгения жила в Нью-Йорке с 2013 по 2015 год.

Принцесса Евгения и Мишель Трахтенберг / Фото: Getty Images

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