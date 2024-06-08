Они были синими: что известно о необычных свадебных туфлях новой герцогини Вестминстерской

Невеста решила соблюсти старинную традицию и надела "что-то синее" на свою роскошную свадьбу.
7 июня в Честерском соборе состоялась свадьба 33-летнего Хью Гросвенора, седьмого герцога Вестминстерского, и 31-летней Оливии Хенсон. Они встречались два года до свадьбы, а познакомились через общих друзей.
Платье невесты для венчания было лаконичны и очаровательным. Сделал его для нее бренд свадебный Emma Victoria Payne. Платье изготовлено из шелкового креп-сатина цвета слоновой кости и шелковой органзы с вышивкой на заказ. Образ она дополнила фамильной тиарой, фатой и необычными туфлями, ведь они были синими.
Вероятно, Оливия решила соблюсти давнюю традицию, которая очень популярна в англоязычных странах - надевать на свадьбу что-то старое, что-то синее, вязаное и одолженное. Звучит она в оригинале как стихотворение: Something old and something new, something borrowed and something blue. Считается, что если невеста наденет это все на свою свадьбу, то ей обязательно улыбнется удача (придерживалась этой традиции на своей свадьбе даже принцесса Кейт).
Чем-то старым и одолженные в ее образе точно была старинная тиара, а вот синим - стали туфли. Они были от испанского бренда SILVIA LAGO и сделаны полностью вручную.
Стоимость такой пары - 17 513 гривен.
У туфель был широкий устойчивый каблук, острый мыс и большие банты. Сделаны они из нежного бархата.
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