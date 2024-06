Они были синими: что известно о необычных свадебных туфлях новой герцогини Вестминстерской

7 июня в Честерском соборе состоялась свадьба 33-летнего Хью Гросвенора, седьмого герцога Вестминстерского, и 31-летней Оливии Хенсон. Они встречались два года до свадьбы, а познакомились через общих друзей.

Свадьба Хью Гросвенора, седьмого герцога Вестминстерского и Оливии Хенсон в Честерском соборе в Честере / Фото: Getty Images

Платье невесты для венчания было лаконичны и очаровательным. Сделал его для нее бренд свадебный Emma Victoria Payne. Платье изготовлено из шелкового креп-сатина цвета слоновой кости и шелковой органзы с вышивкой на заказ. Образ она дополнила фамильной тиарой, фатой и необычными туфлями, ведь они были синими.

Вероятно, Оливия решила соблюсти давнюю традицию, которая очень популярна в англоязычных странах - надевать на свадьбу что-то старое, что-то синее, вязаное и одолженное. Звучит она в оригинале как стихотворение: Something old and something new, something borrowed and something blue. Считается, что если невеста наденет это все на свою свадьбу, то ей обязательно улыбнется удача (придерживалась этой традиции на своей свадьбе даже принцесса Кейт).

Свадьба Хью Гросвенора и Оливии Хенсон / Фото: Getty Images

Чем-то старым и одолженные в ее образе точно была старинная тиара, а вот синим - стали туфли. Они были от испанского бренда SILVIA LAGO и сделаны полностью вручную.

Туфли Оливии Хенсон / Фото: Getty Images

Стоимость такой пары - 17 513 гривен.

Туфли Оливии Хенсон / фото: SILVIA LAGO

У туфель был широкий устойчивый каблук, острый мыс и большие банты. Сделаны они из нежного бархата.

