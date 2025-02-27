Они были тронуты: королева Летиция и король Филипп VI оценили портреты, сделанные для них Энни Лейбовиц

Королева Летиция и король Филипп VI вчера впервые увидели портреты, созданные для них фотографов Энни Лейбовиц.

Портреты, посвященные первым десяти годам правления короля и двум десятилетиям брака пары, были созданы по специальному заказу, целью которого было запечатлеть суть этой королевской пары.

Летиция и Филипп приветствовали фотографа на выставке, а после этого, явно тронутые, погрузились в происходящее, внимательно разглядывая то, что было создано.

Королева Летиция и король Филипп VI на выставке, где были представлены их портреты

Сообщается, что их изготовление обошлось Банку Испании более чем в 150 000 долларов. Кроме того, права на использование этих снимков разделены между учреждением и автором - Энни Лейбовиц.

На вопрос королевской паре, нравятся ли им портреты, король Филипп ответил: "Не нам это оценивать", - после чего Летиция повернулась к журналистам с широкой улыбкой и спросила: "А что вы думаете?", - пишет royalfamily.news.

Король Филипп VI, королева Летиция и фотограф Энни Лейбовиц - автор их портретов / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, что для выхода в свет королева Летиция в этот раз выбрала красный брючный костюм Carolina Herrera, который носила много раз и нюдовые туфли-лодочки на невысоких каблуках.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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