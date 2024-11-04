Они держались стойко: королеву Летицию и короля Филиппа VI забросали грязью в Пайпорте

Король Филипп VI и королева Летиция посетили Пайпорту недалеко от Валенсии, где произошло наводнение, повлекшее за собой гибель людей.
Толпа разгневанных выживших людей после наводнения в регионе забросала грязью монаршую чету, выкрикивала оскорбления в адрес короля Испании Филиппа VI и правительственных чиновников, которых обвинили в бездействии.
Король и королева приехали, чтобы поддержать людей, но благое намерение превратилось в демонстрацию разочарования со стороны испанцев, которые не стеснялись выражать свое недовольство управлением чрезвычайной ситуацией.
Король Филипп VI пытался донести гражданам, что целью их визита является воочию увидеть последствия трагедии. Но разъяренные люди не сдерживали эмоций, они бросались в Филиппа и Летицию грязью, демонстрируя свое возмущение бездействия испанских властей.
Несмотря на это королева Летиция демонстрировала стойкость, она сочувствовала людям, обнимала некоторых из них и утешала.
Молодой человек, почувствовав уязвимость королевы в тот момент, подошел и заверил ее, что крики толпы не были личным нападением на них. "Дело не в вас, мадам. Это не из-за вас", — повторил он ей, желая дать понять, что настоящий гнев людей был вызван политическим управлением и медлительностью помощи, - пишет royalfamily.news.
После визита в Пайпорт монаршая чета должна была отправиться в соседний город Чива, где они также планировали обратиться к пострадавшим от наводнения. Однако из-за напряженной обстановки и по согласованию с местными властями и королевским домом этот визит был в конечном итоге отложен.
Сообщается, что во время визита один из телохранителей королевы Летиции был ранен.
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