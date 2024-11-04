Они держались стойко: королеву Летицию и короля Филиппа VI забросали грязью в Пайпорте

Король Филипп VI и королева Летиция посетили Пайпорту недалеко от Валенсии, где произошло наводнение, повлекшее за собой гибель людей.

Толпа разгневанных выживших людей после наводнения в регионе забросала грязью монаршую чету, выкрикивала оскорбления в адрес короля Испании Филиппа VI и правительственных чиновников, которых обвинили в бездействии.

Король и королева приехали, чтобы поддержать людей, но благое намерение превратилось в демонстрацию разочарования со стороны испанцев, которые не стеснялись выражать свое недовольство управлением чрезвычайной ситуацией.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Король Филипп VI пытался донести гражданам, что целью их визита является воочию увидеть последствия трагедии. Но разъяренные люди не сдерживали эмоций, они бросались в Филиппа и Летицию грязью, демонстрируя свое возмущение бездействия испанских властей.

Несмотря на это королева Летиция демонстрировала стойкость, она сочувствовала людям, обнимала некоторых из них и утешала.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Молодой человек, почувствовав уязвимость королевы в тот момент, подошел и заверил ее, что крики толпы не были личным нападением на них. "Дело не в вас, мадам. Это не из-за вас", — повторил он ей, желая дать понять, что настоящий гнев людей был вызван политическим управлением и медлительностью помощи, - пишет royalfamily.news.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

После визита в Пайпорт монаршая чета должна была отправиться в соседний город Чива, где они также планировали обратиться к пострадавшим от наводнения. Однако из-за напряженной обстановки и по согласованию с местными властями и королевским домом этот визит был в конечном итоге отложен.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Сообщается, что во время визита один из телохранителей королевы Летиции был ранен.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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