Они ей обязаны: стало известно, как королева Елизавета II относилась к Меган и Гарри после их переезда в США

Королева Елизавета II очень любила своего внука принца Гарри, но опасалась, что он слишком влюблен в Меган Маркл, когда та появилась в его жизни.

В новой биографии Джайлса Брандрета "Элизабет: интимный портрет", опубликованной эксклюзивно Mail on Sunday, рассказывается, как монарх была в восторге от нового пополнения в Фирме, пишет express.co.uk.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Гарри и Меган впервые появились вместе на публике в 2016 году во время "Игр Непокоренных", именно тогда публике точно стало известно о том, что сердце принца занято.

Быстротечный роман пары завершился грандиозной свадьбой в Виндзорском замке в 2018 году, а в 2020-м они неожиданно заявили, что хотят сложить с себя королевские обязанности и переехать из Британии сначала в Канаду, а потом и в США.

Король Чарльз III, принц Гарри и Меган / Фото: Getty Images

Несмотря на то, что пара, казалось бы, отдаляется, королевский инсайдер Джайлс Брандрет пишет, что королева сохраняла искренний энтузиазм по отношению к Гарри и Меган на протяжении всего их пребывания на королевской службе и вне ее, больше заботясь о благополучии своего внука, чем о "телевизионной ерунде" в интервью Опры Уинфри.

Также в книге пишется, что принц Филипп, муж королевы, не приветствовал решение Меган и Гарри покинуть Великобританию и королевскую службу ради новой жизни в Калифорнии. Но даже после их переезда и всех тех интервью, которые Меган и Гарри дали журналистам, раскрыв некоторые подробности своей жизни в королевской семье, Елизавета II продолжала оказывать поддержку паре.

Меган и Гарри с королевой Елизаветой II / Фото: Getty Images

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