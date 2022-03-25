Они – герои: как бойцы ГСЧС спасают животных во время войны

Они – герои: как бойцы ГСЧС спасают животных во время войны

Россия вторглась в Украину и ведет жестокую войну против украинского народа: погибает мирное население, в том числе дети.

Война коснулась не только людей, но и животных. Бойцы ГСЧС не оставляют без внимания четвероногих обитателей всех областей Украины, спасая их из самых опасных мест. Как пишут на официальной странице ГСЧС Украины в Facebook: "Собственно, это и отличает настоящего Человека от орка". И мы не можем не согласиться.

В центре Харькове спасли кролика Лаки во время пожара, произошедшего из-за попадания в здание вражеского снаряда. Теперь спасенное животное будет жить в одной из пожарных частей.

Двух котов и маленького грызуна спасли во время пожара в Одессе.

А этот кот потерял своих хозяев во время атаки на Харьков. Его спасли и передали женщине, которая теперь будет о нем заботиться.

Однако сейчас спасатели вынуждены выезжать на вызовы, связанные с подпалом сухой травы. В таких пожарах тоже гибнут животные.

А этот пес сам пришел в часть к спасателям, где его обогрели и накормили.

Спасибо бойцам ГСЧС за спасенные жизни! Вы - наши герои!

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