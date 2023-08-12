Они как и все: королева Летиция с мужем и двумя дочерьми сходила на фильм "Барби"

Уже несколько недель фильм "Барби", режиссера Греты Гервиг, покоряет мир. В прокате картина собрала более 1,06 млрд долларов, став таким образом 2-м самым кассовым проектом 2023 года и самым кассовым в истории фильмом, который сняла режиссер-женщина. Также фильм на данный момент стал 41-м в списке самых кассовых фильмов за всю историю кинематографа.

Посмотреть нашумевшую картину решила и испанская королевская семья. Королеву Летиция, короля Филиппа VI и их двух дочерей Леонор и Софию заметили возле кинотеатра Cineciutat на Пальма-де-Майорка. Также с ними была и 84-летняя королева София - мама Филиппа. На курорте семья находится пока продолжаются летние каникулы.

Королева Летиция решила не поддерживать мировой флешмоб и пошла на фильм не в розовом, что на самом деле немного разочаровало, ведь платьев в этом цвете у Ее Величества очень много и выглядит она в них изумительно. Вместо этого Летиция сделала ставку на комфорт и надела наряд в пижамном стиле, поскольку на ней были голубые шелковые штаны и оверсайз рубашка белого цвета от испанского бренда TCN. Лук она дополнила кожаной белой сумкой на длинном ремешке от Ansa per Ansa Menorca и коричневыми босоножками от RIA Menorca.

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

Волосы королева просто распустила, сделала легкий макияж, который подчеркивал ее бронзовый загар, а также надела в уши серьги-кольца.

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

Читайте также:

Образы испанской королевы Летиции (24 фото)