Они как сестры: Амелия и Элиза Спенсер запостили фото с мамой-красоткой

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер позировали рядом со своей матерью, Викторией на редкой семейной фотографии.

Сестры поделились в Instagram редким семейным моментом с матерью – 59-летней Викторией Эйткен, в честь дня рождения их сестры леди Китти Спенсер.

Фотография, размещенная в Instagram Stories леди Амелии в ее аккаунте Instagram, на ней трио позирует на фоне захватывающего дух заката на пляже.

"Семья чествует тебя @kitty.spencer", - имея ввиду, что мама и сестры поздравляют леди Китти с ее 34-летие, которое она отпраздновала 28 декабря.

Леди Амелия и Элиза Спенсер со своей мамой Викторией Эйткен / Фото: Instagram леди Амелии Спенсер

Напомним, тем временем Китти Спенсер поделилась со своими подписчиками в соцсетях фотографиями и показала, как подросла ее дочь Афина, которая на одном из снимком просто маленькая копия принцессы Шарлотты Уэльской.

Китти Спенсер с дочерью Афиной / Фото: Instagram Леди Китти Спенсер

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