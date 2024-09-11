Они красавицы: сестры Беатрис и Евгения в стильных платьях посадили дерево на мероприятии в Лондоне

Организация занимается финансированием специализированной помощи детям с ограничивающими продолжительность жизни или опасными для жизни заболеваниями. Во время встречи принцессы Йоркские посетили садовую вечеринку и посадили памятное дерево.

Видео с мероприятия в своем Instagram опубликовала младшая из сестер принцесса Евгения, написав:

"Было невероятно видеть, какую заботливую работу они проделывают, и встречаться с некоторыми детьми и семьями, чьи жизни изменились благодаря заботе и поддержке, которые они здесь получают".

Участники Garden Party отметили 20-летие работы хосписа. Организация также опубликовала в социальных сетях фотографии с трогательного визита членов королевской семьи.

«Мы приветствовали принцесс Беатрис и Евгению, и было приятно видеть, как они провели весь день, общаясь с детьми и их семьями, даря радость и улыбки всем присутствующим».

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Принцесса Евгения приехала на встречу в платье в гороховый принт от Zimmermann бордового оттенка и обута в черные слингбэки без каблуков Hopeful. Волосы она собрала в хвост, сделала легкий макияж и надела тонкую золотую цепочку на шею и лаконичные золотые серьги.

Принцесса Беатрис была в синем платье с принтом от Erdem и в балетках Сhanel из черной телячьей кожи. Беа распустила и уложила кудрями волосы и также сделала легкий макияж.

Принцессы посадили в саду дерево, символизирующее надежду, силу и преданность делу поддержки семей.

Напомним, недавно мы писали, кем из членов королевской семьи в выборе образов вдохновляется принцесса Беатрис.

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