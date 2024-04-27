Они красавицы: три дочери королевы Максимы и короля Виллема-Александра вышли в свет

27 апреля в Нидерландах особый праздник - день рождения короля Виллема-Александра - сегодня ему исполнилось 57 лет, но также в стране в этот день отмечают еще и государственный праздник - Дня Короля, который сопровождается народными гуляниями.

Фото: Getty Images

Веселое уличное празднование в этом году проходило в городе Эммен, куда прибыла и королевская семья - Его Величество Виллема-Александр, королева Максима и три их дочери-красавицы - принцессы 20-летняя Катарина-Амалия, 18-летняя Алексия и 17-летняя Ариана.

Девушки выглядели очаровательно и, как и их мама, оделись стильно и ярко. Но если Максима выбрала эффектный ободок с бабочками и платье с перфорацией, то принцессы оделись более сдержанно. Катарина-Амалия отдала предпочтение платью в принт и зеленому пальто, которые дополнила клатчем и светлыми туфлями. Волосы наследной принцессы украшала заколка.

Алексия надела молочное трикотажное платье с пуговицами и сапоги трендового оттенка марсала. На некоторых фото она также позировала в пальто оттенка марсала.

А вот самая младшая принцесса Ариана надела костюм-тройку нежного пастельного оттенка, который дополнила сумкой-хобо и золотыми украшениями.

Катарина-Амалия, Алексия и Ариана / Фото: Getty Images

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