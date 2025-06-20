Они красивая пара: сын принцессы Анны поцеловал свою девушку на публичном мероприятии в Аскоте

Харриет Сперлинг и Питер Филлипс / © Getty Images

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Пару запечатлели в компании остальных членов королевской семьи.

Харриет Сперлинг надела платье цвета лимона от Beulah London с рукавами-фонариками и тонким поясом на талии. Мисс Сперлинг держала в руках клатч в цвете слоновой кости с жемчугом от Anya Hindmarch и обула туфли Emmy London из замши на каблуках.

Харриет Сперлинг и Питер Филлипс / © Getty Images

На голове у Харриет была шляпа с бантом и вуалью Nicola de Selincourt, белокурые волосы она собрала в низкую прическу, надела цветочные серьги и тонкое колье с бриллиантами на шее. На пальце у нее также сверкало кольцо.

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Сын принцессы Анны — Питер Филлипс — был одет в черный фрак, белую рубашку, светло-серый жилет, также он был в желтом галстуке в мелкий принт, к которому была пришпилена маленькая брошь и в шляпе-цилиндре.

Харриет Сперлинг и Питер Филлипс / © Getty Images

Стоя в королевской ложе и наблюдая за скачками пара почти продемонстрировала поцелуй на публике. За поцелуем, напомним, на Royal Ascot также запечатлели принцессу Беатрис и ее мужа Эдоардо Мапелли-Моцци.