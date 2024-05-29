Они не Меган: почему принцессы Беатрис и Евгения могут совмещать работу и королевские тусовки

Принцессы Беатрис и Евгения не являются работающими на корону членами семьи, а поэтому могут появляться на королевских мероприятиях и поддерживать семью, а могут себе позволить этого не делать.

Недавно во время садовой вечеринки в Букингемском дворце сестры приехали, чтобы поддержать своего кузена принца Уильяма, который замещал на мероприятии отца короля Чарльза.

Принцессы Беатрис и Евгения / Фото: Associated Press

Некоторые критики набросились на принцесс, мол, чем их жизнь и деятельность отличается ото того, чем хотели заниматься в королевской семье Меган и Гарри и им этого не разрешили?

Джейн Барр, автор информационного бюллетеня "От Беркшира до Букингема" объясняет разницу между Сассекскими и Йоркскими. И обращает внимание на несколько ключевых моментов, пишет express.co.uk.

Принц Гарри может быть сколько угодно недовольным тем, что его называли "запасным", но он остается сыном короля, поэтому в королевской семье имел ряд обязательств. Его двоюродные сестры – Беатрис и Евгения – не являются прямыми наследницами трона, имеют постоянную работу и ведут относительно скромный образ жизни, а на королевских мероприятиях появляются для того, чтобы поддержать семью.

Принцессы Евгения и Беатрис / Фото: Associated Press

"Меган не была бы довольна невероятно тихой или по-настоящему независимой/некоролевской жизнью, которой на самом деле живут кузены Уильяма и Гарри. Уильям и Гарри с рождения были выдающимися членами королевской семьи, в то время как их двоюродные братья, хотя и прославленные, конечно, начинали как второстепенные члены королевской семьи и лишь продолжали исчезать с годами. Гарри, кажется, так горько из-за того, что он запасной, но он всегда был намного выше своих кузенов, и с ним обращались соответственно", - говорит эксперт.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Associated Press

Очевидно, что принцессы Беатрис, Евгения и Зара Тиндалл пришли на садовую вечеринку, чтобы сплочиться вокруг Уильяма и семьи в трудный момент. А Меган и Гарри добивались славы и коммерческой выгоды. Так что вести такую жизнь, как сестры Йоркские они никак не могли.

Принцессы Евгения и Беатрис, принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

"Беатрис и Евгения имеют постоянную работу, а не блестящие высокодоходные партнерства с гигантскими развлекательными корпорациями. Меган же хотела сохранить свой титул Королевского Высочества и стать суперзвездой в своей сфере на международной арене, полностью отделенной от контроля короны", - добавляет эксперт.

Напомним, недавно Меган Маркл подверглась критике за слишком откровенные луки, в которых появилась на мероприятиях во время поездки в Нигерию.

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