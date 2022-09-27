Они ненастоящие: у путинского олигарха нашли четыре драгоценных яйца

Пристрастие кремлевских олигархов к яйцам Фаберже, которые в свое время в качестве пасхальных подарков использовались членам семьи Романовых, можно объяснить отчасти их имперскими амбициями и одержимостью монархическими идеями.

Очень символично, что российские миллиардеры трепетно относятся к продукции ювелирного дома Фаберже. Знаменитые пасхальные яйца, принадлежавшие некогда семье российских императоров, по разным оценкам могут стоить от $8 до $30 млн. В 2004 году в Нью-Йорке российский олигарх Виктор Вексельберг купил сразу девять яиц Фаберже у семьи Форбс, тогда ходили слухи, что сделка обошлась ему в 150 миллионов долларов.

Всего яиц было изготовлено около 50, а сохранилось - 43, остальные были утеряны, что называется, "сгорели в огне революции" и последующей за ней Гражданской войны. Поэтому находка каждого яйца вызывает особый интерес аукционистов и ценителей ювелирного искусства.

Как правило, происхождение таких вещей и историю смены владельцев можно отследить. Если же находка держится в тайне, вполне возможно, ее происхождение непрозрачно или в нем есть криминальная составляющая. Но все это, похоже, нисколько не смущает российских олигархов, у которых с начала широкомасштабного вторжения нашли уже пять яиц Фаберже.

Несколько месяцев назад появилось сообщение, что на конфискованной яхте российского олигарха нашли драгоценное яйцо Фаберже. Речь предположительно шла о роскошном судне Amadea, вероятным владельцем которого называют Сулеймана Керимова.

И вот недавно, как сообщает Der Spiegel, на вилле миллиардера Алишер Усманова на озере Тегернзее в Баварии, владение которой олигарх всячески отрицает, полиция обнаружила четыре яйца Фаберже.

«Яйцо герцогини Мальборо», «Яйцо к пятнадцатой годовщине» и «Яйцо с ландышами», яйца Фаберже были когда-то преподнесены в качестве пасхальных подарков членами семьи Романовых. Коллекция из 15 декоративных яиц, девять из которых изготовлены для Романовых мастерской Петра Карла Фаберже. / Фото: Associated Press

Представители российского миллиардера, пишет The Moscow Times, уверяют, что яйца — не более чем сувениры, купленные бизнесменом для родственников в Узбекистане.

"Яйца Карла Фаберже, сделанные с использованием искусственных драгоценных камней, - сувениры стоимостью в несколько тысяч евро. Они были куплены в Мюнхене в качестве подарков для друзей и родственников в Узбекистане. Человек, который честно и законно заработал большое состояние и пожертвовал миллиарды на благотворительность, может себе это позволить", — сказано в пресс-релизе. В целом пресс-служба близкого к кремлевскому диктатору олигарха, женатого на олимпийском тренере предполагаемой любовницы Владимира Путина, считает обыски и появление публикаций об этом в прессе "политическим преследованием мецената, который виновен только в том, что у него есть активы в России". "Беспочвенные и клеветнические обвинения выдвигаются против человека, который всегда обеспечивал честность и прозрачность своего состояния, а также тщательность и точность его налоговых выплат", — говорится в сообщении. Усманов включен в санкционные списки ЕС, США и Великобритании. В апреле он обжаловал санкции в европейском суде. Читайте также: Перехитрил всех и уплыл от санкций: как Абрамович спрятал яхты на 1,2 миллиарда долларов в Турции Большая чистка: российские чиновники и олигархи гибнут целыми семьями при странных обстоятельствах Первую суперяхту российского олигарха продали с аукциона