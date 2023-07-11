Они не в восторге: Чарльз и Камилла не хотят переезжать в Букингемский дворец

Королева Елизавета II с детства жила в Букингемском дворце с того самого момента, как ее отец король Георг VI взошел на престол. Но в последние годы своего правления монарх переехала в Виндзорский замок. Ее преемник король Чарльз III тоже не хочет переезжать в лондонскую резиденцию, даже после того, как она будет отремонтирована.

Букингемский дворец — грандиозная королевская собственность, известная на весь мир своими 775 комнатами. Каждый турист, приезжающий в Лондон, стремиться посмотреть на величественное здание – главную королевскую резиденцию. Однако Букингемский дворец не так привлекает самих членов королевской семьи, и никто из них не хочет там жить.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла не захотели переезжать туда сразу после своей коронации, сославшись на то, что там планируется ремонт, и, похоже, не захотят переезжать туда из Кларенс-Хауса после завершения текущих ремонтных работ.

Как пишет express, королева Елизавета II и принц Филипп не очень любили это место. Огромный ремонт стоимостью 369 миллионов фунтов стерлингов получил одобрение покойной королевы в 2017 году. Завершиться работы должны в 2027 году, когда королю и королеве исполнится по 80 лет.

Букингемский дворец / Фото: Associated Press

Все дело в том, что король Чарльз прожил в Кларенс-Хаусе 20 лет и обустроил его с помощью дизайнера интерьеров Роберта Кайма. Эта его резиденция весьма уютная и очень нравится им с Камиллой. В то время, как Букингемский дворец считается наименее удобным из всех королевских домов, что может объяснить, почему он вызывает такую ​​мало привязанности у членов семьи.

Когда мать Чарльза королева Елизавета II взошла на престол в 1952 году, она все еще оставалась жить в Кларенс-хаусе, но премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль тогда настоял на том, что королева должна быть в Букингемском дворце. Нынешний премьер Риши Сунак вряд ли имеет такое влияние на 74-летнего короля Чарльза и не сможет рекомендовать ему совершить такой переезд.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Фото: Getty Images

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