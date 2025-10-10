Они нереальные красавицы: леди Амелия и леди Элиза Спенсер в гламурных платьях блистали в Мадриде

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / © Getty Images

Знаменитые модницы — леди Амелия и леди Элиза Спенсер — посетили 4-ю церемонию вручения премии Talento Fashion Awards by Hola, которая прошла в консульстве Италии в Мадриде. Они выглядели гламурно и элегантно в платьях похожего дизайна и фасона.

Элиза выбрала длинное серебристое платье с цветочной вышивкой от Ermanno, а Амелия надела черное боди, поверх которого носила длинное полупрозрачное черное платье. Платья сестер-близняшек были с тонкими бретельками и имели флористические мотивы в декоре.

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер в Мадриде / © Getty Images

Сестры Спенсер дополнили свои вечерние образы украшениями Tiffany & Co. и элегантными сумками от бренда Aspinal London. Волосы обеих были собраны в лаконичный пучок, а их макияжи были нежными и сверкающими.

Напомним, что девушки родились в семье графа Чарльза Спенсера и его жены Виктории Локвуд. Они частые гостьи на светских мероприятиях, модных показах и различных звездным церемониях, а также обожают одеваться в одинаковые наряды или в вещи одного цвете, чтобы всегда соответствовать друг другу.

Элиза и Амелия на презентации The Butler Did It в отеле Raffles в Лондоне / © Getty Images

Амелия и Элиза на выставке Патрика Макдауэлла в рамках Недели моды в Лондоне / © Getty Images