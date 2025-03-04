Они очаровательны: как выглядит порода собак, которую завел недавно король Чарльз

Недавно стало известно, что в семье короля Чарльза случилось аж два пополнения.

Королева Камилла во время недавнего публичного выхода рассказала, что взяла восьминедельного щенка из приюта.

Также стало известно, что собаку завел и король. Журнал Hello! со ссылкой на The Sun написал, что у Чарльза появился спаниель-охотник за трюфелями по кличке Снафф, относится к породе лаготто-романьоло, исторически распространенной в районе Равенны на севере Италии.

Собака породы лаготто-романьйоло, как у короля Чарльза III / Фото: Getty Images

Мы нашли несколько фотографий этой породы. Известно, что эта древняя порода собак выведена на севере Италии в XVI веке. Благодаря выдающемуся чутью используется для поиска трюфелей. Распространены в Италии, Швеции, Великобритании, Франции, США, Австралии. Считается, что от нее произошли такие распространенные породы собак, как шпицы, терьеры, пинчеры.

Нам не терпиться увидеть короля Чарльза на прогулке с его новым питомцем.

Собака породы лаготто-романьйоло, как у короля Чарльза III / Фото: Getty Images

Напомним, что его мать королева Елизавета II всю жизнь разводила корги. Первый собака этой породы у Лилибет появился еще в детстве.

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