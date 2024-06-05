Они очаровательны: внук Грейс Келли пришел на фэшн-шоу Dior с женой

Креативный директор бренда Мария-Грация Кьюри решила в этот раз провести шоу в замке Драммонд построенном в Эдинбурге в 1490 году - это в Шотландии.

Коллекция дизайнера была просунута эстетикой шотландского килта и панком. Среди гостей мероприятия, помимо звезд, появились также представители княжеской семьи Монако - 36-летний Пьер Казираги и его супруга - 38-летняя Беатриче Борромео. Они являются поклонниками бренда и на протяжении многих лет сотрудничают с ним. Пьера и Беатриче часто можно заметить на показах Dior.

В этот раз внук княгини надел серый стильный костюм с двубортным пиджаком, белую рубашку и черные лоферы. А Беатриче была в клетчатом черном костюме с юбкой и жакетом, а также в уже культовых слингбэках J'Adior со штрипкой. В руке у женщины была черная сумка ретро-дизайна, а в ушах золотые серьги. Волосы она собрала в высокий хвост.

Пьер Казираги и Беатриче Борромео / Фото: Getty Images

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