Они очень близки: почему Чарльз относится к принцессе Кэтрин, как к дочери

Впервые в истории монархии два высокопоставленных члена королевской семьи столкнулись с диагнозом одновременно. Речь идет о короле Чарльзе III и принцессе Уэльской Кэтрин, которые оба проходят терапию от рака.

После того, как принцесса Уэльская рассказала о своем диагнозе всему миру, ее тесть король Чарльз, который также борется с раком, заявил, что гордится Кэтрин и ее смелостью.

Королевский биограф Салли Беделл рассказал в комментарии изданию People о том, какие у короля и его невестки отношения на самом деле.

Король Чарльз / Фото: Associated Press

"У него всегда были с ней очень хорошие отношения. Я не думаю, что было бы самонадеянно сказать, что она похожа на дочь, которой у него никогда не было. Он разделяет с Уильямом стремление защитить ее. Они в этом вместе, Кейт и король", - заявляет эксперт.

Ранее мы уже рассказывали, что за день до того, как было обнародовано видео принцессы, Кейт и Чарльз пообедали в Виндзорском замке.

"Кроме того, что они являются королем и будущей королевой, они также "два пациента, переживающих общий опыт"", - говорит источник в королевской семье, отмечая, что у них "неизбежно будет тесная связь. Я думаю, что для Кейт было некоторым утешением то, что они смогли сбалансировать некоторую личную информацию без необходимости делиться всей", - добавляет эксперт.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Напомним, короля Чарльза III публика увидит во время воскресной службы на Пасху. Уэльские впервые за много лет пропустят мероприятие, они сейчас находятся на каникулах в своем особняке Анмер-холл в Норфолке.

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