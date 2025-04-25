Они открыти мемориал: Меган Маркл показала в блоге трогательный момент с их с Гарри поездки в Нью-Йорк

Меган Маркл / © Associated Press

Реклама

Герцог и герцогиня Сассекские совместно с Archewell Foundation — благотворительной организацией, которую они основали — представили мощную инсталляцию в память о детях, погибших из-за вреда социальных сетей.

Мемориал Lost Screen состоит из 50 смартфонов, на каждом из которых изображена фотография экрана на котором фото ребенка, чья жизнь оборвалась из-за пагубного воздействия социальных сетей. Личные изображения были предоставлены родителями, которые являются членами Archewell Foundation Parents' Network, чтобы привлечь внимание к необходимости более безопасного онлайн-пространства. Меган поделилась видео с мероприятия в своем Instagram.

«Важный и эмоциональный вечер вчера вечером в Нью-Йорке, когда мы представили #NoChildLostToSocialMedia с родителями и семьями, которые потеряли своих детей из-за онлайн-вреда.

Реклама

Мой муж и я работали со многими из этих семей в течение последних нескольких лет, и через The Archewell Foundation и нашу программу The Parents’ Network мы поддерживаем их в их горе и поддерживаем их в их призыве к действию.

Независимо от того, насколько разделен мир, мы все можем согласиться, что мы хотим, чтобы наши дети были в безопасности от вреда. Это универсальная истина.

Если вы решили быть в социальных сетях, давайте будем примером для нашей молодежи, делясь добротой и позитивом. Давайте скажем нашим детям, что они самодостаточны, и что эта жизнь стоит того, чтобы ее прожить. И давайте сделаем так, чтобы ни один ребенок не был потерян из-за социальных сетей. С вашей поддержкой мы можем добиться перемен», — написала Меган.

Гарри и Меган в Нью-Йорке / © Getty Images

Напомним, в Нью-Йорк Меган и принц Гарри приезжали, чтобы герцогиня выступила на саммите TIME100.