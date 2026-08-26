Они переезжают: Меган и Гарри с детьми приземлились в Великобритании

Меган и Гарри с дочерью Лили / © Instagram Меган Маркл

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Предполагается, что Гарри, Меган и их двое детей, принц Арчи и принцесса Лилибет, прилетели в страну частным рейсом из Калифорнии.

Издание The Telegraph сообщило, что семья уже приземлилась в Бирмингеме.

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Принц Гарри и Меган Маркл с детьми Арчи и Лили / © Instagram Меган Маркл

Это произошло после того, как на прошлой неделе появились сообщения о том, что пара переедет в Великобританию в августе, вероятно, чтобы поселиться в частном доме в Котсуолдсе недалеко от Лондона, хотя эта информация остается неподтвержденной из-за соображений безопасности.

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Арчи и Лилибет зачислены в школу, и новый учебный год должен начаться на следующей неделе.

Меган и Гарри / © Instagram Меган Маркл

Неожиданный шаг Сассекских произошел спустя месяц после того, как в июле они впервые за четыре года свозили Арчи и Лилибет к их деду, королю Чарльзу, в его резиденцию Хайгроув-хаус.

Напомним, в начале 2020 года Сассекские покинули Великобританию и отказались от своих королевских обязанностей, после чего в марте того же года поселились в Калифорнии. Также британская пресса сообщает, что, возможна, они возвращаются в страну ненадолго.

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