- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 349
- Время на прочтение
- 1 мин
Они переезжают: Меган и Гарри с детьми приземлились в Великобритании
Герцог и герцогиня Сассекские сегодня прибыли в Великобританию.
Предполагается, что Гарри, Меган и их двое детей, принц Арчи и принцесса Лилибет, прилетели в страну частным рейсом из Калифорнии.
Издание The Telegraph сообщило, что семья уже приземлилась в Бирмингеме.
Это произошло после того, как на прошлой неделе появились сообщения о том, что пара переедет в Великобританию в августе, вероятно, чтобы поселиться в частном доме в Котсуолдсе недалеко от Лондона, хотя эта информация остается неподтвержденной из-за соображений безопасности.
Арчи и Лилибет зачислены в школу, и новый учебный год должен начаться на следующей неделе.
Неожиданный шаг Сассекских произошел спустя месяц после того, как в июле они впервые за четыре года свозили Арчи и Лилибет к их деду, королю Чарльзу, в его резиденцию Хайгроув-хаус.
Напомним, в начале 2020 года Сассекские покинули Великобританию и отказались от своих королевских обязанностей, после чего в марте того же года поселились в Калифорнии. Также британская пресса сообщает, что, возможна, они возвращаются в страну ненадолго.