Они переживают ад: дизайнер, которая одевает детей Уэльских, высказалась о диагнозе принцессы Кейт

Дизайнер, которая одевает детей принца и принцессы Уэльских, выразила обеспокоенность ситуацией, с которой столкнулась их семья.

Амайя Арриета, дизайнер многих образов, которые на протяжении многих лет носили дети Кейт и Уильяма – принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, рассказала The Telegraph, что была шокирована диагнозом Кейт Миддлтон.

"Я сейчас убита горем. Я думаю, они проходят через ад. Надеюсь, они вернутся. Это действительно личное", - цитирует слова дизайнера издание People.

Принцесса Уэльская и принц Уильям с детьми / Фото: Associated Press

Амайя немного рассказала о том, как узнала, что принцесса Уэльская выбирает одежду от ее бренда Amaia London для своих детей.

"Впервые я осознала, что принц Джордж носит мои вещи, когда была в Уэйтроузе и увидела его фотографию на обложке журнала Hello!. Это был важный момент, потому что они приходили к нам, но никогда не знаешь, наденут ли они это на самом деле", - вспоминает дизайнер тот момент.

Она продолжала тесно сотрудничать с няней детей семьи Марией Терезой Борралло над нарядами для Джорджа, Шарлотты и Луи, в том числе для таких знаменательных событий, о которых пишет вся пресса – свадьбы, дни рождения, важные семейные выходы.

"Часто это очень сжатые сроки», - говорит она. "Мы бы сделали для них все… В конце концов дети всегда выглядят потрясающе", - комментирует дизайнер.

Напомним, опубликованном фото в честь Дня матери в марте, принцесса Шарлотта как раз была запечатлена в джинсовой юбке от Amaia London.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

А недавно Кейт и Уильям представили новое фото Шарлотты в честь ее девятого дня рождения. Королевские поклонники обратили внимание, что принцесса Кейт отдала дань уважения королеве Елизавете II на новом фото своей дочери.

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