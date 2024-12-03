Они первые: княжеская семья Монако представила свою рождественскую открытку

Снимок для князя Альбера II, княгини Шарлин и их двоих детей – принца Жака и принцессы Габриэллы сделал фотограф Эрик Матон, который снимает все значимые события в монакской княжеской семье.

Княгиня Шарлин появилась в кадре в кофейном свитере и коричневых прямых брюках, а также кожаным сапогах на высоких каблуках. Волосы ее были собраны в прическу, а также она сделала макияж в теплых оттенках.

Рождественская открытка княжеской четы Монако, фото: www.facebook.com/palaismonaco

Ее муж князь Альбер был в молочно-белом свитере и рубашке под ним, в таких же оттенках выбрала лук и его дочь принцесса Габриэлла. А сын принц Жак надел джемпер и брюки, подходящие под тон наряда его мамы.

Напомним, на днях княгиня Шарлин с Альбером II и их детьми-близнецами зажгла рождественские огни в Монако. Это ежегодное мероприятие, которое знаменует начало зимних праздников в Монако.

Княгиня Шарлин с мужем Альбером II и детьми / Фото: Getty Images

Читайте также: