Они первые: княжеская семья Монако представила свою рождественскую открытку

Княжеская чета Монако первой опубликовала свою рождественскую открытку этого года.
Снимок для князя Альбера II, княгини Шарлин и их двоих детей – принца Жака и принцессы Габриэллы сделал фотограф Эрик Матон, который снимает все значимые события в монакской княжеской семье.
Княгиня Шарлин появилась в кадре в кофейном свитере и коричневых прямых брюках, а также кожаным сапогах на высоких каблуках. Волосы ее были собраны в прическу, а также она сделала макияж в теплых оттенках.
Ее муж князь Альбер был в молочно-белом свитере и рубашке под ним, в таких же оттенках выбрала лук и его дочь принцесса Габриэлла. А сын принц Жак надел джемпер и брюки, подходящие под тон наряда его мамы.
Напомним, на днях княгиня Шарлин с Альбером II и их детьми-близнецами зажгла рождественские огни в Монако. Это ежегодное мероприятие, которое знаменует начало зимних праздников в Монако.
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