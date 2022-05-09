"Они после нас продолжат развивать страну": Катя Осадчая показала своих сыновей

"Они после нас продолжат развивать страну": Катя Осадчая показала своих сыновей

Ведущая обратилась ко всем матерям войны.

Вчера, 8 мая, в День матери Катя Осадчая опубликовала фотографии со своими сыновьями. На первом снимке ведущая запечатлена со средним сыном Иваном. А на втором снимке – со старшим Ильей и самым маленьким Данилом.

Катя Осадчая с сыном Иваном / Instagram Кати Осадчей

Катя Осадчая с сыновьями Ильей и Данилом / Instagram Кати Осадчей

В щемящем посте Осадча обратилась к матерям войны.

"Этот День матери особенный – щемящий, трагический, обнадеживающий, день со слезами и день, дающий нам надежду!

Дорогие мамы, МАМЫ ВОЙНЫ, не все вы можете прочитать эти слова, ведь вы смотрите на нас с неба, не все могут прочитать, из-за невозможности жить дальше без своего ребенка….

Мамы, забавляющие детей в бомбоубежищах, мамы, которые сейчас вместо мамы и папы, мамы, пешком шедшие под обстрелами, мамы, придумывающие новые игры и сказки, несмотря на внутреннюю пустошь, мамы, которые ежедневно отвечают на вопросы – когда мы вернемся домой…

Мамы – вы герои!

Где бы вы сейчас ни были, знайте, ваш фронт – это ваши дети. Они после нас продолжат развивать страну, наша страна нуждается в новом, умном, признанном, воспитанном поколении и эта миссия сейчас на плечах мам!

Мамы, сил вам и здоровья! Помните, мы все по возможности будем воспитывать не своих детей", — написала Катя.

Напомним, ранее ведущая показала малыша, который два месяца провел в бомбоубежище "Азовстали".

Читайте также: