Они разрушат монархию: вышел второй трейлер фильма "Меган и Гарри", и публика шокирована

Мы уже рассказывать о пяти главных откровениях из первых трех серий документального фильма "Меган и Гарри". В следующих трех сериях, которые выйдут 15 декабря, нам покажут еще больше "горячих" моментов, связанных с жизнью Сассекских в британской королевской семье.

Меган и Гарри, кадры из трейлера Netflix

Уже сейчас эксперты озабочены выходом фильма и называют это настоящей эскалацией конфликта между Сассекскими и дворцом. А британские парламентарии готовы голосовать за закон, который позволит королю Чарльзу лишить Гарри и Меган титулов Сассекских, которыми, по мнению многих, пара торгует.

Во второй трейлере принц Гарри говорит: "Они были счастливы солгать, чтобы защитить принца Уильяма", но трейлер не дает понять зрителю, что конкретно имеет в виду Гарри, говоря о своем брате и королевской семье.

Принцы Гарри и Уильям / Фото: Associated Press

Во второй части фильма основное внимание уделяется решению пары отказаться от работы в королевской семье. Ролик начинается со слов Гарри: "Интересно, что бы с нами случилось, если бы мы не ушли, когда мы это сделали". Далее говорит Меган: "Нашу охрану отключили, все в мире знали, где мы". Гарри добавляет: "Я сказал: "Нам нужно выбраться отсюда". А Меган добавляет: "Меня не бросили на съедение волкам, меня скармливали волкам".

Меган, герцогиня Сассекская, принц Гарри / Фото: Getty Images

После этого принц Гарри говорит, что для того, чтобы перейти к следующей главе, им нужно было завершить первую. Что они и сделали. А Меган добавляет, что это решение помогло им создать тот дом, о котором они всегда мечтали. "Мне всегда казалось, что за этот бой стоит бороться", - подводит итог принц Гарри.

Также пара показала новые фотографии из личного архива, многочисленные снимки с детьми и видеозаписи, которые никто и никогда не видел. Кадры сделаны в их доме в Калифорнии, в коттедже Фрогмор в Виндзоре, на прогулках и в саду.

Король Чарльз III пока никак не комментировал фильм своего младшего сына и невестки. Но многочисленные королевские корреспонденты, эксперты и журналисты настойчиво рекомендуют монарху лишить пару всех возможных титулов и связей с королевской семьей. Иначе они уничтожат монархию.

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