Они считали это странным: принцам Гарри и Уильяму не нравилось, как их одевала мама в детстве

Принц Уильям, принц Гарри, принцесса Диана / © Getty Images

Реклама

Принцесса Диана известна своим чувством стиля. Она на протяжении многих лет сотрудничала с известными брендами и дизайнерами, а также часто делала свои образы — модными заявлениями, ведь ее коллекция состояла из не одного платья, которые в народе получили собственные названия, например, самые известные из них «платье мести» и «платье заботы».

Однако особое удовольствие принцесса получала, когда подбирала одежду не себе, а своим сыновьям — принцам Уильяму и Гарри. Когда они были еще маленькими, Диана часто одевала их в одинаковую одежду, что выглядело очень мило.

Принц Уильям, принц Гарри, принцесса Диана / © Getty Images

Однако сами принцы не очень любили быть одетыми как близнецы, о чем во взрослом возрасте не раз рассказывали. В частности Гарри в своей книжке «Запасной» рассказал, что Уильям ненавидел быть одетым как младший брат.

Реклама

«Вилли не нравилось, когда нас ошибочно воспринимали как одно целое. Ненавидел, когда мама одевала нас в одинаковое. (Кроме того, в плане детской одежды у нее был довольно экстравагантный вкус. Мы часто выглядели, как близнецы из „Алисы в Стране чудес“.) Я почти не обращал на это внимания. Мне было безразлично, кто как одет. Меня все устраивало, если это не килт (нож в носке и ветерок под задницу мне не нравились). Однако для Вилли ходить в таком же пиджаке и таких же шортах, как у младшего брата, было настоящим мучением».

Принц Уильям, принц Гарри, принцесса Диана / © Getty Images

Также Братья рассказали в документальном фильме о своей матери «Диана, наша мать: ее жизнь и наследие», который вышел в 2017 году к 20 годовщине смерти принцессы, о своих детских образах и что они думают о них.

Принц Уильям, принц Гарри, принцесса Диана / © Getty Images

«Я искренне думаю, что она получала удовольствие, одевая меня и Уильяма в самые странные наряды — обычно парные. Это были странные шорты и маленькие блестящие туфли со старыми застежками. Когда я смотрю на фотографии, мне становится смешно, и я думаю: Как ты могла так с нами поступить?».

Принц Уильям, принц Гарри / © Getty Images

«И, как ни странно, мы дошли до того возраста, когда Уильям оборачивался и говорил: „Это смешно, я старший брат. Почему я должен быть одет так же, как он? А я думал: „Подожди секунду, если ты собираешься одеваться по-другому, я не буду единственным человеком, одетым так. Это смешно!“.

Реклама

Принц Уильям, принц Гарри, принцесса Диана / © Getty Images

Принц Уильям, принц Гарри / © Getty Images