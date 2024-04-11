Они скоро станут родителями: 10 интересных фактов об отношениях принцессы Раджвы и принца Хусейна

10 апреля стало известно, что наследный принц Хусейн и принцесса Раджва этим летом впервые станут родителями.
Королевский ребенок станет первым внуком королевы Рании и короля Абдаллы II. Мы решили вспомнить десять интересных фактов об этой иорданской паре.
1.Они познакомились через школьного друга принца Хусейна. Об этом кронпринц рассказывал в интервью Vogue Arabia. Он говорил, что ему очень повезло встретить такую девушку, как Раджва.
2. Они оба учились в университете в Соединенных Штатах. Принцесса Раджва, родившаяся в Саудовской Аравии, получила степень по архитектуре в Сиракузском университете в Нью-Йорке, а также профессиональную степень в области визуальных коммуникаций в Институте дизайна и мерчендайзинга моды в Лос-Анджелесе.
3. Принц Хусейн является выпускником Королевской военной академии Сандхерст в Англии и Джорджтаунского университета в Вашингтоне.
4. В августе 2022 года пара объявила о своей помолвке, которая состоялась в доме отца принцессы Раджвы в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Королева Рания и король Абдалла II присутствовали в этот торжественный момент.
5. Свадьба наследного принца Хусейна и Раджвы состоялась 1 июня 2023 года и стала огромным событием в Аммане. Они связали себя узами брака на исламской церемонии бракосочетания во дворце Захран, где в 1993 году поженились родители принца, королева Рания и король Абдалла.
6. После свадьбы Раджва получила титул принцессы и Ее королевского Высочества.
7. Когда принц Хусейн станет королем Иордании, его супруга станет новой королевой.
8. Летом 2024 года у пары родится первенец. О беременности принцессы Раджвы стало известно через десять месяцев после их свадьбы.
9. Первенец пары станет первым внуком для королевы Рании и короля Абдаллы II. Ранее королева публично говорила, что очень ждет внуков.
10. Ребенок Раджвы и Хусейна получит титул Его/Ее Королевского Высочества и принца/принцессы.
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