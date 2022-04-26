Они снимали Чернобыльскую катастрофу: фотографии и судьбы

На ЧАЭС сразу после катастрофы были сделаны фотоснимки разрушенного реактора. К месту аварии были допущены всего четыре фотографа: Игорь Костин, Анатолий Рассказов, Валерий Зуфаров и Владимир Репик.

Все фото Чернобыля, сделанные сразу после катастрофы, были сделаны этими четырьмя фотографами. Все отснятые материалы прошли через цензуру КГБ. Большое количество отснятой пленки было засвечено из-за сильной радиации, большинство фотографий КГБ засекретило, и они так и не были опубликованы. Те фото, которые предоставили для печати, тщательно отобраны и отредактированы.

Фотокорреспонденты ТАСС Валерий Зуфаров (слева) и ТАСС-РАТАУ Владимир Репик (справа) измеряют радиационный фон собранных грибов в Чернобыле возле Дома культуры. / УНИАН

Чернобыльская катастрофа извергла радиацию на большую часть северной Европы и унесла тысячи жизней. Все фотографы также пострадали от радиоактивного излучения.

Анатолий Иванович Рассказов был штатным фотографом, иллюстратором, декоратором и оформителем ландшафта на ЧАЭС. Он снимал масштабы разрушения 4-го энергоблока с земли и вертолета с целью определения масштабов разрушения и выработки плана ликвидации аварии. По предположениям руководства станции после растравления остатков топлива от замедляющих изотопов йода и ксенона мог произойти повторный взрыв. Для понимания ситуации необходимо было провести фотосъемку остатков реактора сверху. Анатолий Рассказов в сопровождении военных и сотрудников станции заснял горящий изнутри реактор.

На этом фото 1982 года рабочие в реакторном зале Чернобыльской АЭС выполняют свои обязанности. / Associated Press

Первый рулон пленки выгорел от излучения. Второй был лишь незначительно поврежден радиацией. Домой фотограф вернулся с "ядерным загаром" - коричнево-красным цветом кожи - и сразу потерял сознание. Анатолий умер в 2010 году, в возрасте 66 лет из-за полученного облучения у него развился рак крови.

Валерий Зуфаров умер в 1993 году, в возрасте 52 лет от рака крови.

Советское телевидение показало повреждения Чернобыльской АЭС после аварии 30 апреля 1986 года. Изображение транслировал канал CNN в Нью-Йорке, часть фотографии справа увеличена, чтобы прояснить ущерб. / Associated Press

Владимир Адамович Репик - украинский фотожурналист. Снимки Владимира Репика с разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС первыми появились на страницах центральных изданий Советского Союза и многих изданий мира. Вел съемку реактора с вертолета вместе с Валерием Зуфаровым. Оба после съемки лечились в военном госпитале. Умер от последствий лучевой болезни в 68 лет.

Разрушенный реактор Чернобыльской АЭС. Фото: Владимир Репик / Associated Press

Игорь Костин - украинский фотожурналист, кинооператор, член Национального союза кинематографистов. С апреля по декабрь 1986 года он снимал работы по ликвидации последствий аварии. Его фото вошли в официальный отчет правительственной комиссии СССР. Его серия "Трагедия Чернобыля" удостоена на "Уорлд-пресс-фото" в Амстердаме высшей международной награды "Золотой глаз", на "Интерпрессфото" в Багдаде - золотой медали, получила Гран-при на конкурсе в ГДР и Главный приз Союза. Костин тоже страдал лучевой болезнью. Погиб в дорожно-транспортном происшествии возле села Хлепча в 2015 году.

Полностью поврежденный второй реактор Чернобыльской атомной электростанции, Россия, после взрыва и пожара 26 апреля 1986 года виден из открытой двери вертолета. Эта фотография завоевала золотую медаль на 13-й фотовыставке "Интерпресс" в Багдаде, Ирак, 23 октября 1987 года. Фото: Игорь Костин / Associated Press

Сейчас в мире и в Украине, которая борется с широкомасштабным вторжением российских войск, тема Чернобыльской трагедии снова актуальна. Российские оккупанты занимаются ядерным терроризмом: их ракеты летают в непосредственной близости от атомных электростанций Украины, российские военные окопываются в самом опасном месте Чернобыльской зоны - в "Рыжем лесу", российские мародеры крадут зараженные радиацией вещи и уничтожают чернобыльские документы и архивы, которые специалисты собирали десятилетиями.

Читайте также: