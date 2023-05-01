Они снова сделали это: Кейт и Уильяма застукали за особенным жестом

Мы показывали, как у принцессы Уэльской там отобрали сумку, а также, как Кейт демонстрировала свои спортивные навыки и полазила по горам.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Также стали доступны фотографии на которых Кейт и Уильям ждут своего заказа пиццы на вынос из фургона с пиццей, когда они посещают Доулейс Регби-клуб в городе Мертир-Тидвил, Уэльс.

Принц и принцесса Уэльские посещали страну, чтобы отпраздновать 60-летие горно-спасательной службы Центральных маяков и встретиться с представителями местных сообществ.

Кейт и Уильям в Уэльсе / Фото: Getty Images

На Кэтрин в этот день была куртка цвета хаки от Barbour Alexa Chung, свитер с высокой горловиной от Holland Cooper, джинсы-скинни в тон от G-Star RAW и ботинки Berghaus. Принцесса была в серьгах Accessorize, с распущенными волосами и легким макияжем на лице.

Кейт и Уильям в Уэльсе / Фото: Getty Images

Фотографы запечатлели, как она мило положила руку на спину принца Уильяма, пока они стояли в ожидании своего заказа. Пара часто демонстрирует именно этот жест на публике.

Кейт в Уэльсе / Фото: Getty Images

Напомним, 29 апреля Кейт и Уильям Уэльские отпраздновали 12-ю годовщину со дня свадьбы и поделились в соцсетях снимком, которым потроллили принца Гарри.

Читайте также: